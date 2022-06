BTS, “Yet to come” 1st win: Bangtan obtiene primer triunfo en programa coreano “Show champion”

El comeback de BTS suma nuevo logro. A pesar de llevar pocos días de su estreno, “Yet to come” se consagró como la canción más popular en “Show champion”.

BTS regresó con "Yet to come" como parte de su noveno aniversario y ahora recibió su primer triunfo en el programa "Show champion". Foto: composición La República / BIGHIT / MBC M