BTS en “M Countdown”: el paso de Bangtan en el programa musical

El regreso de BTS a los programas musicales luego de 2 años. Conoce aquí las veces que el grupo ha participado en el “M Countdown”.

BTS estará en "M Countdown" para comeback de "Yet to come". Foto: composición/Twitter.

Micaela Ríos micaelaru99 micaela.rios.glr@gmail.com