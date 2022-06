El mundo del k-pop se paralizó el 14 de junio con la noticia de que BTS se separaría para priorizar las actividades en solitario de los integrantes. Sin embargo, Jungkook decidió brindar su postura sobre estos rumores y sorprendió a ARMY con un mensaje de aclaración en el que negó todo tipo de posibilidad de disband de uno de los grupos surcoreanos más populares en la actualidad.

Jungkook sobre separación de BTS

A través de la plataforma VLive, Jungkook declaró sobre la posible separación de BTS. El integrante de menor edad de la boyband negó por completo una próxima disband tras las declaraciones de los artistas en la transmisión “Bangtan dinner”.

“En primer lugar, tenemos muchas cosas que hacer como grupo. Vine aquí porque vi ‘Bangtan dinner’ anoche (...) Me desperté y vi cosas como ‘BTS hiatus’, ‘BTS se separa’ y todo era un desastre, así que vine a aclarar algunas cosas”, inició Jungkook frente a ARMY alrededor del mundo.

“Esto solo significa que haremos más actividades en solitario, pero seguiremos con nuestras actividades grupales. Los que vieron ‘Bangtan dinner’ lo sabrían, pero lo digo por si acaso alguien no la visto aún. Nosotros, BTS, no nos vamos a separar. BTS será para siempre . (...) Solo para que quede claro, No nos estamos separando. Continuaremos como BTS y continuaremos filmando ‘RUN! BTS’”, agregó el idol.

Asimismo, Jungkook tranquilizó al fandom y pidió que anticiparan los próximos proyectos de BTS: “Pueden pensar en ello como nuestros nuevos planes, pero no significa que no estemos haciendo ninguna actividad grupal. Así que espero que sepan que… BTS para siempre. ARMY FOREVER, BTS FOREVER. Seguiremos para siempre, ustedes también lo saben”.

Traducción al español por @vminiecats en Twitter.

¿Qué dijo BTS sobre futuro del grupo?

El 14 de junio, BTS presentó “Bangtan dinner”, un video grupal pre-grabado para ARMY, en celebración de su noveno aniversario. Aunque el fandom disfrutó la interacción de sus artistas favoritos, lo que más llamó la atención de la transmisión fue el anuncio de proyectos solistas para los idols como una pausa a las actividades grupales del septeto k-pop.

Postura de HYBE Labels

Horas más tarde de la declaración de BTS sobre un descanso grupal, representantes de HYBE dieron a conocer que se trató de un malentendido y que, por el contrario, la boyband continuaría con sus actividades como grupo a la par de los proyectos en solitario. Conoce AQUÍ el mensaje de HYBE para AP.

HYBE Labels explica "hiatus" de BTS en comunicado. Foto: composición/Twitter

Las pausas grupales para incurrir en actividades en solitario son algo habitual en las boybands y girlbands del k-pop, tal como sucedió con BLACKPINK, GOT7, SUPER JUNIOR, SHINee, entre otros. De esta manera, parte del fandom manifestó en redes que ARMY esperaría por el regreso de BTS sin importar el transcurso del tiempo, a pesar de su preocupación por un posible hiatus.