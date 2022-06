BTS confirmó cese de actividades grupales, este 14 de junio, a través de “Bangtan Dinner”, cena de aniversario que fue el último evento del FESTA 2022. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook revelaron esta decisión al fandom ARMY.

Desde finales del 2021, se había anunciado que el álbum “Proof” de BTS sería un punto clave en la carrera del grupo de K-pop. Se habló de “cerrar etapas y abrir una segunda fase de Bangtan”. La exitosa boyband se refería a que a partir de ahora se concentrarán en proyectos individuales por un tiempo.

“No es una disolución”, enfatizó Suga en un momento del video. J-Hope añadió: “Hemos hablado con los miembros y creo que debemos pasar un tiempo separados para aprender a ser uno otra vez. Espero que no lo tomen como algo negativo, es un plan saludable ante mis ojos”.

BTS habló de su separación temporal en video del FESTA 2022. Foto: BIGHIT

Jung Hoseok será el primer miembro que se lance oficialmente como solista con un álbum o miniálbum. La performance que marcará sus actividades individuales es el Lollapalooza 2022 que se realizará en julio.

ARMY agradece a BTS

La noticia impactó en los miles de fans ARMY que han crecido junto con BTS. El fandom, pieza clave en el éxito de la boyband, envió mensajes emotivos que se hicieron tendencia en Twitter.

“Thank you BTS”, “Gracias BTS”, “ARMY FOREVER”, “BTS Forever”, “BTS Best friends of my life” , son solo algunas de las frases que uno puede encontrar entre lo más comentado del día.

Al hacer el anuncio de hiatus, Namjoon se quebró al pensar que podría decepcionar a ARMY o entristecerlos con el hiatus de BTS. Los y las admiradoras de la boyband respondieron con estas palabras.

“Mientras ustedes sean felices, yo estaré bien. Merecen darse un tiempo para ustedes mismos, trabajar en sus propios proyectos”, comentó la usuaria @Fer_2407.

BTS: fans reaccionan a separación temporal de la boyband. Foto: Twitter

“No verlos como grupo me pone sentimental, pero estaré esperando a que regresen y los apoyaré en sus trabajos como solistas”, expresó otra ARMY.

BTS: fans reaccionan a separación temporal de la boyband. Foto: Twitter

BTS: fans reaccionan a separación temporal de la boyband. Foto: Twitter

Aunque ya no sacarán música juntos por un tiempo, Namjoon confirmó que grabarán los programas Run BTS de forma ocasional. También se informó en el video que ahora todos los miembros del grupo viven por separado.

Respecto a sus carreras individuales, todos los integrantes ya tienen fechas tentativas para publicar sus álbumes. Después de J-Hope, los siguientes serían Suga y Jungkook. Jin será el último de los siete, según manifestó en la cena.