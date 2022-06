Aunque todavía hay sorpresa entre ARMY por el “hiatus” de BTS, cabe recordar que la temporada de comeback de Bangtan todavía no termina. El grupo de k-pop que celebró nueve años juntos este 13 de junio ha filmado presentaciones para tres shows musicales coreanos que se emitirán esta semana.

BTS no había participado en programas como M Countdown desde la era “Map of the soul 7” a inicios del 2020. Aunque lanzaron sencillos en inglés y luego sacaron el tema “Life goes on” en noviembre de dicho año, la boyband prefirió no asistir a los shows coreanos, pues no había público presencial por protocolos de pandemia.

Si no estás muy familiarizado o familiarizada con los programas musicales y por qué son tan populares en el k-pop, hemos preparado esta guía con lo que necesitas saber para acompañar a Bangtan en las performances de su último comeback grupal (temporalmente).

BTS durante las promociones de "Black Swan" en Inkigayo. Foto: SBS

¿Cuáles son los shows musicales principales en el k-pop?

Los principales canales de televisión en Corea tienen programas dedicados a la “música idol” o k-pop. En estos shows, los artistas presentan sus más recientes sencillos y álbumes con una puesta en escena que incluye escenario decorado, outfits especiales y más. Los fans están invitados a participar como público y cada agencia tiene sus propias instrucciones para admitirlos al estudio de TV.

Los más importantes son cuatro: M Countdown de Mnet, Music Bank de KBS, Music Core de MBC e Inkigayo de SBS.

En la agenda de BTS no figura Music Core de MBC y se debería a la voceada “rivalidad” entre la agencia HYBE y la televisora coreana. Ningún grupo de la mencionada agencia k-pop ha vuelto a MBC desde finales del 2019.

¿Qué pasa entre BIG HIT y MBC? BTS no ha vuelto a Music Core desde el 2019. Foto: composición HYBE/MBC

¿Qué es un win en un show musical de k-pop?

En primera instancia, los grupos de k-pop van a promocionar a los shows musicales para dar a conocer sus canciones en televisión y para ver de cerca a sus fans.

Además de ello, cada programa musical suele tener un ranking semanal que se define por los resultados de cada canción en charts digitales, físicos, votos en apps, etc. Al que ocupa el primer lugar y obtiene el ‘win‘ se le otorga un trofeo.

El “primer win” en la carrera de un grupo k-pop es el más significativo, pues implica que tiene un fandom establecido o que sus canciones ya son reconocidas por el público general. Es considerada una marca de validación anhelada por toda girlband o boyband. BTS obtuvo el suyo el 5 de mayo en The Show.

Cuándo y dónde ver M Countdown

M Countdown es el programa que se emite los jueves a las 6 p.m. (KST) por Mnet. No tiene link oficial de live stream online; sin embargo, hay cuentas en Twitter que comparten el show en vivo a través de Twitch. Las presentaciones de cada grupo sí se publican en el canal de YouTube de Mnet.

Horario de M Countdown en Perú: jueves a las 4 a. m.

LINK de Mnet: http://youtube.com/c/Mnet

BTS en M Countdown. Así luce el escenario. Foto: Twitter

Cuándo y dónde ver Music Bank

Music Bank se transmite los días viernes a las 5 p. m. (KST) por KBS. Como esa es una compañía de radiodifusión pública, también comparte el programa gratis y en directo por su canal de YouTube KBS World.

Horario de Music Bank en Perú: viernes a las 3 a. m.

LINK de KBS World: http://youtube.com/c/kbsworldtv

Cuándo y dónde ver Inkigayo

Inkigayo de SBS se transmite todos los domingos a las 3.50 p. m. (KST) Este show musical no tiene live streaming oficial gratuito; pero es posible encontrar retransmisiones en Twitch. Las presentaciones luego se comparten en el canal de YouTube de SBS