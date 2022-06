Ser parte de BTS, la boyband más popular del momento, cambió la vida de siete jóvenes surcoreanos. Como muestra de la amistad que los unió desde que eran aprendices, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook han decidido realizarse tatuajes de amistad. Ello fue confirmado por el propio Kim Taehyung en una transmisión de VLive este lunes 13 de junio.

V apareció en la aplicación en las últimas horas del aniversario de BTS y poco antes de que iniciara el estreno en vivo de “Proof” LIVE por YouTube.

El cantante de “Sweet night” leyó la pregunta de una ARMY sobre los tatuajes que otros integrantes revelaron recientemente. El viernes 10, Namjoon mostró que se grabó el 7 en el tobillo, mientras que J-Hope dijo en la pregrabación de Inkigayo que se lo hizo cerca del talón. Por su parte, Jin indicó que tenía el suyo en el torso.

Tatuaje en el tobillo de Namjoon. Foto: Instagram

“Yo todavía no me he hecho el tatuaje grupal del 7” , admitió Taehyung. “Aún no he decidido el lugar en el que lo quiero tener y estoy tratando de pensarlo rápido”.

Como sería el primer tatuaje de V, el idol está pensando ir acompañado de alguien con más experiencia. “Después que haya decidido dónde hacerme el tatuaje, voy a ir con Jungkook”, comentó.

Taehyung habla del tatuaje grupal de BTS. Foto: Twitter

Taehyung y Jungkook

En la transmisión, V también reveló que había escuchado la canción “My you” de Jungkook hace un mes. Este tema fue compuesto por el maknae de BTS por el aniversario del grupo y está dedicado a ARMY.