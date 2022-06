La leyenda del k-pop SUPER JUNIOR reafirma su vigencia y anuncia el lanzamiento de su undécimo álbum de estudio “The road: keep on going”. La boyband que debutó en 2005 publicó el primer teaser conceptual del proyecto en sus redes sociales.

En el clip, SUPER JUNIOR alude al libro que se vio en la era “The renaissance” (su décimo álbum de estudio). Este elemento queda con las páginas abiertas, un posible indicador de que la historia inicia otro capítulo.

Se aprecian nueve esferas, un fugaz recorrido de un vagón de tren y un espacio futurista. Por la estética de la pieza, algunos fans deducen que este comeback podría estar relacionado con Kwangya y el SM Culture Universe o SMCU.

Aunque todavía se espera la fecha exacta de estreno del álbum y el inicio de la preorden, el regreso de SUPER JUNIOR ha sido celebrado por su fiel fandom ELF. El grupo cumplirá 17 años de trayectoria ininterrumpida en la industria musical surcoreana en 2022, hito nada fácil de conseguir en la escena k-pop.

Cabe añadir que fanáticos podrían disfrutar de las canciones de “The road: keep on going” en espectáculos en vivo. El nuevo álbum sería lanzado justo antes de que SUJU comience su gira mundial “SUPER SHOW 9: ROAD”.

SUPER JUNIOR ya ha llegado a América Latina en años anteriores con otros SUPER SHOW. Foto: composición SM/Inkigayo

El tour comenzará el 15 de julio del 2022 con tres shows en el Jamsil Arena de Seúl. Desde la confirmación de la gira, ELF se alista para conocer los países que visitará SUPER JUNIOR después de Corea del Sur. Latinoamérica estaba en sus planes para la gira “Super show 8″; sin embargo, esto no se concretó en 2020 debido a la pandemia.