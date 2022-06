El grupo de BTS ha empezado con las celebraciones por su aniversario en Corea del Sur. Además, ARMY ha estado creando eventos para celebrar este día. Por otro lado, la boyband decidió realizar un en vivo especial, en donde hablarán sobre su último comeback, asimismo, tendrán un invitado especial.

¿A qué hora se estrena el “PROOF” LIVE de BTS?

Esta transmisión en vivo de “PROOF” LIVE estará disponible el 13 de junio a las 9.00 a. m. en horario de Corea del Sur, este es el mismo día en que el grupo de k-pop cumplirá nueve años desde su debut. Cabe mencionar que para cada país el horario es diferente.

Póster oficial de BTS para transmisión en vivo de "Proof". Foto: Twitter @bts_bighit

Horarios por país de “PROOF” LIVE

BTS en “PROOF” LIVE en Perú, Colombia, Ecuador y México (CDMX): 7.00 a. m. del 13 de junio

BTS en “PROOF” LIVE en El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica: 6.00 a. m. del 13 de junio

BTS en “PROOF” LIVE en Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 8.00 a. m. del 13 de junio

BTS en “PROOF” LIVE en Argentina, Brasil y Uruguay: 9.00 a. m. del 13 de junio

BTS en “PROOF” LIVE en España: 2.00 p. m. del 13 de junio

BTS en imagen promocional de "Proof" (versión Door). Foto: Twitter @bts_bighit

¿En dónde ver “PROOF” LIVE?

El programa de “PROOF” LIVE será un evento único junto a BTS para ARMY. Ante ello, este será emitido a través del canal principal de BANGTANTV en YouTube. De igual manera, la cuenta regresiva ya empezó y ARMY puede aceptar la opción de notificación. En el siguiente LINK, se puede entrar automáticamente a este en vivo.

Nuevo MV de BTS sorprendió a ARMY. Foto: captura de YouTube.

¿Quién es el invitado especial de “PROOF” LIVE?

Por el momento, la agencia de BIGHIT Music no ha confirmado el posible artista que estará junto a BTS en “PROOF” LIVE. No obstante, el fandom de ARMY empezó con las teorías que el invitado será Chris Martin de Coldplay, por la cercanía que tienen con él, al igual que alguien que ha colaborado con ellos en el pasado como Halsey o H.E.R.