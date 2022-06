BTS, “Yet to come”: MV, letra en español y significado de la nueva canción de Bangtan

“Yet to come” es title de “Proof”. En esta canción, los idols de BTS incluyen referencias a su pasado y hablan del momento que está a punto de comenzar en sus vidas.

Los chicos de BTS lanzaron el MV "Yet to come" y el nuevo álbum "Proof" el viernes 10 de junio (KST). Foto: composición/Hybe