BTS: ¿cuál es la distribución de líneas para “Yet to come”, “Run BTS” y “For youth”?

El comeback de BTS con “Proof” presentó sus éxitos musicales, además de 3 canciones nuevas. Conoce aquí cómo fueron repartidas las líneas para cada track.

Jungkook, Jin, Taehyung (V), J-Hope, Suga, Jimin y Namjoon (RM) en el MV de "Yet to come" de BTS. Foto: captura YouTube