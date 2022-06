Rotundo éxito. Según informa Hanteo, “Proof” de BTS ha superado los 2 millones de copias vendidas en el primer día de lanzamiento. Fans de los Bangtan Boys celebran el nuevo logro de sus idols favoritos mientras se preparan para verlos regresar a los shows coreanos después de dos años.

Las superestrellas del k-pop publicaron su álbum antología a la 1.00 p. m. del viernes 10 de junio (KST), a solo tres días del noveno aniversario de su debut.

Conformado por tres CD físicos, el material de dos versiones presenta 45 canciones seleccionadas de la discografía ya publicada del grupo y tres pistas nuevas: “Yet to come” (título principal o title track), “Run BTS” y “For youth”, una amorosa dedicatoria a ARMY.

Diseño del álbum de BTS, "Proof". Foto: Hybe

Tras el estreno, Hanteo informó que el nuevo álbum de BTS había registrado 2,15 millones de copias vendidas para las 9.00 p. m. (KST) del mismo día. Esto es ocho horas después de la publicación del material discográfico.

Con ello, los famosos coreanos se convirtieron por segunda vez en vendedores de 2 millones de copias en el primer día de publicación de un disco en el chart que enumera distribuciones físicas. Anteriormente, lo lograron con “Map of the soul: 7″ en el 2020.

Atuendo de los miembros de BTS en el concepto visual "Door". Foto: BIGHIT

Ver el MV de “Yet to come”

El álbum “Proof” llegó acompañado del MV de “Yet to come”, la canción principal del comeback. Dicho videoclip incluye numerosas referencias a eras pasadas de BTS y está disponible en el canal de Hybe en YouTube. Al cierre de la nota, bordeaba los 45 millones de vistas.