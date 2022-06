“He’s into her”: Belle Mariano y la cálida sorpresa de Donny Pangilinan por su cumpleaños

Donny y Belle continúan enamorando a los fans con sus tiernas interacciones. Esta vez, el actor preparó detalle a su coestrella de “He’s into her”, quien cumple 20 años.

Además de coprotagonizar "He's into her" (1 y 2), los actores Donny y Belle fueron pareja en la película "Love is color blind". Foto: Instagram

