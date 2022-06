El comeback de BTS se estrenará pronto y este será parte de la creación de nuevas teorías por parte de ARMY. Uno de estos se trata de la era HYYH del 2015 al 2016, el cual contó con tres partes que dieron paso a una serie de Webtoon y libros. Descubre de qué tratan estas historias del universo ficticio de Bangtan, la mayoría de estas son hechas por fans en Twitter.

Trilogía HYYH: inicio

Las teorías de la trilogía HYYH empezaron con el lanzamiento del álbum “The most beautiful moment in life pt. 1″ del 2015 con el MV “I NEED U”. A lo largo del video, se ve el sufrimiento y la destrucción de seis integrantes.

Jungkook sufre día a día hasta que termina atropellado.

Suga es amigo de Jungkook, pero empieza a alejarse porque no quiere lastimar a nadie. Finalmente, decide quemar el cuarto de un hotel con él.

J-Hope decide tomar pastillas y al tener una sobredosis de este, se desmaya en la acera.

Jimin empieza a sumergirse en la bañera con una expresión de tristeza.

Taehyung asesina a su padre abusivo por defender a su hermana.

Namjoon trabaja en una gasolinera y no tiene dónde vivir.

En el caso de Jin es diferente, ya que no se le ve sufriendo en las imágenes, sino recordando lo que vivió una vez con sus amigos.

Trilogía HYYH: “prologue”

El 1 de octubre del 2015, BTS lanzó el video “The most beautiful moment on stage: prologue”. Este tiene desarrollo a un tiempo antes de la destrucción de los integrantes, cuando eran jóvenes y estaban juntos. Los siete están reunidos en una hoguera y Jin da la idea de ir a una playa. A pesar de que algunos no estaban conformes con esto, deciden ir y pasar un momento de diversión hasta que Taehyung se tira desde una plataforma al mar.

El fandom de ARMY empezó a crear la teoría de que Jin estaba muerto porque en una foto que él sostiene al final del video, solo aparece él y no Suga.

El MV completo se puede ver el siguiente LINK.

Trilogía HYYH: “Run”

Para ARMY, Jin está muerto en “I NEED U” en el Universo de BTS y en “Run” demuestra cómo los seis integrantes deben de aceptarlo. Jungkook es el primero que se da cuenta de esto y no le agrada que sus amigos empiecen a hacer grafitis en las calles y portándose mal. Además, estos sucesos se desarrollan unos días antes de que los miembros se destruyan, ya que hay algunas referencias de lo que sucederá.

Trilogía HYYH: “Epilogue: Young forever”

La última parte de “The most beautiful moment in life” termina con el MV de “Young forever”. Aquí se ve a los integrantes tratando de salir de sus problemas por un laberinto, lo cual sí logran. Taehyung es uno de los últimos en unirse al grupo por los problemas que tenía con su padre. ARMY piensa que los siete ya no están vivos y por eso se reúnen al final del video.

¿Cuál es el final de la trilogía HYYH?

Como el epílogo se estrenó en 2016, este da a entender de que la historia termina ahí. Sin embargo, esto continuará en la era WINGS y Love Yourself. De igual manera, BIGHIT Music creó el Webtoon “Save me”, el cual se ve cómo Jin tratará de salvar a sus amigos volviendo al pasado. Por otro lado, salieron los libros de “The notes”, este tiene primera y segunda parte.

¿Relación entre la trilogía HYYH y “Yet to come”?

El nuevo teaser de “Yet to come” tocó algunas poses de los videos antiguos de BTS. Algunos de estos era Jungkook quien estaba viendo al horizonte, mismo gesto que realizó en el video de “Prologue”. Además, Suga miraba hacia la izquierda, al igual que en “I NEED U” cuando el hotel está en llamas.