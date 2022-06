El BTS Film launch de Spotify ha llegado el 8 de junio. En este corto documental, que fue más breve de lo que fans esperaban, los idols k-pop viajan en retrospectiva para recordar sus eras musicales previas al nuevo álbum “Proof” y envían mensajes a sus “yo” del pasado.

Nuevo video de Bangtan está dividido en cuatro segmentos. Aquí presentamos un resumen de lo que dijeron los famosos coreanos.

Desde el debut hasta HYYH

Los idols kpop mencionaron que pudieron disfrutar ese momento de su juventud mientras trabajaron arduamente. El amor que recibieron de ARMY, el significado de “Run” y sus reacciones al first win de su carrera no faltaron en esta sección.

Acto seguido, Jin tomó la batuta y preguntó a Jungkook si tenía un mensaje para quien era en aquella época. El maknae de BTS respondió: “En realidad no porque creía que todo era posible. No sabía nada en ese entonces”. “Si hubiéramos sabido, no hubiera sido lo mismo”, replicó el mayor.

Cuando ‘Hobi’ recibió la misma interrogante, él contestó: “¡Hey, J-Hope, solo sigue haciendo lo que estás haciendo!”. Según detalló el rapero confirmado en Lollapalooza, no explicaría las cosas al detalle, solo diría: “Haz lo que haces y da lo mejor de ti porque, como en el efecto mariposa, la vida puede cambiar”.

Desde “Wings” a “Love yourself”

Momentos que marcaron el ascenso de BTS como estrellas globales fueron recordados en esta sección, como su primer premio de los BBMAs. Mención honrosa tuvo el apoyo de ARMY, así como el mensaje de amor propio que los idols comenzaron a compartir e interiorizar, especialmente en la serie “Love yourself”.

Al ser consultado por lo que diría al Jimin de entonces, el ‘it boy’ de Corea destacó el consuelo que recibió de su fandom. “Estoy muy agradecido con ellos”, declaró. Por su parte, Taehyung mencionó: “Yo diría ‘va a ser muy difícil”.

Dicha respuesta llevó a que Jungkook planteara a V: “¿No crees que escaparías?”. Yoongi secundó la pregunta diciendo: “Podría sorprenderse como ‘¿esto será más difícil?’ y huir”. Ante el comentario, V asintió con la cabeza y, luego de que Jimin dijera que pudieron lograr todo, ya que no sabían qué venía después, dijo entre risas: “La ignorancia es felicidad”.

