El nuevo álbum de BTS aún no cuenta con fecha de estreno en digital, pero hay una teoría de que este será liberado el 13 de junio por el aniversario de la agrupación. No obstante, algunos miembros de ARMY han tenido la oportunidad de obtener su disco a horas del lanzamiento de la canción “Yet to come”.

“Proof” cuenta con dos versiones, las cuales son estándar y compacto. Cada uno con diferente precio e inclusiones como photocards y postcards. Desde la tarde del 9 de junio, algunas cuentas de fans de BTS empezaron con los primeros unboxings en sus cuentas de redes sociales.

¿Cómo es el álbum “Proof” de BTS?

Una de las versiones más económicas, livianas y fáciles de llevar es la compacta. Este solo cuenta con un libro de fotos y algunas inclusiones. Además, tiene una guía con la discografía completa de BTS. El precio es de 17,92 dólares (63,75 soles) sin el envío.

Álbum "Proof" de BTS versión compacta. Foto: Twitter/@BethElizabethx

Unboxing de la versión compacta de “Proof” de BTS

Mientras tanto, la edición estándar de “Proof” es uno de los más grandes álbumes físicos de BTS, ya que pesa 2,1 kilos en comparación a los 959 gramos del “BE Deluxe edition” del 2021. Este tiene tres libros con fotos que son “The art of proof” (132 páginas), “Photograph” (104 páginas) y “Epilogue” (80 páginas). De igual manera, contiene más inclusiones y un cancionero.

Comparación de "BE Deluxe edition" con álbum "Proof" versión estándar de BTS. Foto: Twitter/@BTSMerchUpdates

Este cuesta 51 dólares (195,02 soles) sin contar el envío.

Photocards de “Proof”

Uno de los objetos más preciados por ARMY son las photocards de BTS en cada álbum. En la versión estándar viene con un set de estas fotos con los siete integrantes, al igual que las ediciones random. Una ARMY tuvo la suerte de obtener el de Taehyung y la postcard de Jin. Con el transcurso de los días se descubrirán el resto de las imágenes.