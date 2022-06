Rosé de BLACKPINK en Londres: mira cómo luce la idol en Tiffany’s exhibition

¡Rosé brilla en Londres! El último 6 de junio fuimos testigos de la deslumbrante participación de Lisa en el evento de alta joyería Bvlgari Eden, The Garden of Wonders. Ahora es el turno de presenciar a Roseanne Park en la exposición de Tiffany & Co.

El 9 de junio, Rosé de BLACKPINK asistió a la gala inaugural de la exhibición de la marca Vision & Virtuosity de Tiffany & Co. en la Galería Saatchi, en Londres, Inglaterra.

Para esta ocasión, la intérprete de “On the ground” lució un vestido blanco perlado con un juego de joyas de la marca Tiffany & Co. Así la cantante de k-pop logró deslumbrar en la alfombra azul de la fiesta de lanzamiento de la exposición Vision & Virtuosity.

Rosé de BLACKPINK en la gala inaugural de Foto: captura Twitter.

A la exposición también llegaron algunas famosas, como Gal Gadot, Florence Pugh (ambas actrices de Hollywood) y Paola Locatelli.

Paola Locatelli, Florence Pugh y Rosé de BLACKPINK en Londres. Foto: captura Twitter.

Por otro lado, BLINK también llegó al evento. “¡Rosé, Rosé!”, gritaban los fanáticos de la cantante mientras ella les devolvía el saludos con una tierna sonrisa y unos besos volados.

Rosé en Instagram

Mediante sus historias de Instagram, la cantante de k-pop ha compartido algunos breves momentos de su participación en el evento. En redes aparece junto a las estrellas de cine Gal Gadot y Florence Pugh.

Rosé y Gal Gadot en el evento ‘Vision & Virtuosity’ en Londres. Foto: captura Instagram