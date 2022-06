Luego de que se confirmara que las integrantes de aespa realizarán un showcase en los Estados Unidos, la girlband ha conseguido un nuevo récord. Según anunció la agencia SM Entertainment, “Girls”, el próximo miniálbum que marca el regreso de Karina, Winter, Giselle y Ningning, superó el millón de pedidos anticipados en tan solo una semana del lanzamiento de la preorden del disco.

Este nuevo éxito las convierte en la segunda girlband en registrar 1 millón de pedidos anticipados en la historia.

SM Entertainment anuncia el millón de ventas anticipadas para "Girls". Foto: composición/ captura Twitter/ SM Entertainment.

Antes de la entrega oficial de “Girls”, el cuarteto realizará un segundo prelanzamiento de su canción en inglés “Life’s too short”, el 24 de junio (KST).

¿Cuándo se estrena “Girls”?

De acuerdo con la agencia matriz de aespa, el segundo mini álbum “Girls” se lanzará el 8 de julio; sin embargo, la hora del estreno aún no se ha especificado. El disco será liberado en simultaneo en los países de Corea del Sur y Estados Unidos.

Aespa en la revista Flaunt

Las integrantes de aespa fueron protagonistas en la revista de arte y moda Flaunt. Mediante una entrevista exclusiva realizada el 8 de junio Karina, Winter, Giselle y Ningning, compartieron su experiencia de ser parte de un grupo cuya carrera va en ascenso.

“La interpretación poderosa y las voces son nuestros puntos fuertes como grupo, pero la parte más especial de aespa es que tenemos nuestra propia historia de origen metaversal única con avatares”, expresó Karina en la entrevista.

Aespa en la revista Flaunt. Foto: FLAUNT

Asimismo, la girlband agradeció a su club de fans por el apoyo incondicional que les ofrece.

“Cuando se trata de arte, los números no lo son todo, (...) sin embargo, cuando se lanzó nuestra canción debut, estuvimos increíblemente agradecidos de ver figuras inesperadas y ganamos mucha confianza. Ver lo poderosos que son los MY me hace sentir agradecido de tener un fandom tan increíble”, comentó Giselle.

Aespa en la entrevista exclusiva con la revista FLAUNT. Foto: FLAUNT

Aespa en los Estados Unidos

Luego su presentación en el festival de Coachella, las integrantes de aespa regresarán a los Estados Unidos. “SINK in LA” es el nombre del primer showcase presencial que dará la girlband. Su presentación está programada para el 26 de junio a las 7.00 p. m (PT) en el YouTube Theater de Los Ángeles, California.