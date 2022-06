Censurados en su país. El 8 de mayo se dio a conocer que la música de BTS fue vetada por KBS. En específico, dos canciones del nuevo álbum del grupo k-pop, “Proof”, no pasaron la revisión de la radiodifusora pública para la transmisión televisiva.

Otra pista del disco antología se encuentra actualmente en revisión, mientras “Yet to come”, uno de los tres singles nuevos y title promocional de Bangtan, obtuvo luz verde.

¿Qué canciones de BTS fueron prohibidas por KBS en 2022?

Las superestrellas del k-pop regresarán en junio del 2022 con “Proof”, material discográfico antología que incluye un total de 48 canciones. De estas, 45 serán selectos temas publicados por el grupo desde su debut en 2013. Los otros tres son sencillos completamente inéditos.

La boyband también retomará promociones en shows coreanos después de dos años. Sin embargo, a solo dos días del comeback, se hizo pública la censura de KBS a “Run BTS”, la segunda canción nueva del septeto. Según resultados de la revisión, queda vetada para la transmisión por TV debido a “la letra que contiene maldiciones, jerga y lenguaje vulgar” .

Además, la tan celebrada “Born singer” fue tachada por razones similares. Cabe precisar que dicha pista fue lanzada originalmente en 2013 por los ídolos como un sencillo gratuito en línea.

Atuendo de los miembros de BTS en el concepto visual "Door". Foto: BIGHIT

¿Qué pasará con “For youth”?

“For youth” completa el trío de singles de estreno y actualmente se encuentra en revisión para la disfusión por televisión vía Korean Broadcasting System. En este caso, no se debe a supuesto contenido vulgar, sino a que en los primeros segundos de la introducción para el escenario de actuación se incluyen versos que no figuran en la letra oficial de la pista.

"For youth" es la tercera y última canción nueva de "Proof", el álbum de BTS. Foto: Hybe

BTS y la censura de KBS

Esta no es la primera vez que KBS censura a BTS. De hecho, el grupo cuenta con una larga lista de canciones prohibidas por la televisora, la mayoría por contener lenguaje vulgar, según los estándares de la empresa.

En este contexto, también se menciona que los parámetros del canal han sido cuestionados reiteradas veces. Uno de los casos más discutidos fue cuando vetaron el tema “Icon” de TWICE por incluir en su letra la palabra “damn” (maldita sea, del inglés al español).