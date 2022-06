Los productos de BTS son importantes para ARMY. Ante ello, la boyband de k-pop creó un lugar único para que sus admiradores obtuvieran una experiencia única. Además, tanto como grupo y fans se preparan para el próximo comeback con el álbum “Proof”.

Desde el 5 de junio, ARMY empezó a crear teorías de que BTS abriría un nuevo Pop Up en Estados Unidos porque habían locales con el nombre de “Proof”. También, esto se debía a que la empresa BIGHIT Music y YouTube habían creado un evento en el que los fans tenían que tomarse fotos en distintos puntos con una escultura.

Pop Up de BTS

La agencia de BIGHIT Music confirmó que abrirán una nueva tienda Pop Up en Los Ángeles y Nueva York ante el lanzamiento del álbum “Proof”. Además, este local tiene el mismo nombre que el comeback, al igual que los colores del concepto como el negro y plateado. De acuerdo con un artículo de la revista People, este tendrá productos limitados de esta era, así como el de las antiguas.

Exterior de la tienda Pop Up de BTS. Foto: Twitter.

Esta no es la primera vez que BTS inaugura este tipo de tiendas. Desde el 2019, el grupo ha abierto estos locales en algunas ciudades de Estados Unidos y Corea del Sur, con la temática de un comeback o concierto. El primero de estos fue con “Boy with luv” con Pop Up House of BTS.

Interior de BTS Pop Up de Las Vegas por "PTD on stage". Foto: Twitter

¿Cuándo abrirán el Pop Up de BTS?

Las tiendas del Pop Up de Los Ángeles y Nueva York tienen como fecha de apertura el 10 de junio, el mismo día del lanzamiento de “Proof”. Estas estarán abiertas desde el mediodía hasta las 7 de la noche todos los días. Asimismo, ARMY tenía la posibilidad de comprar los boletos de reserva para asistir a estos locales.

Venta de entradas del Pop Up de BTS en Los Ángeles y Nueva York. Foto: captura de Fever.

Cabe mencionar que las entradas para los Pop Up store de BTS en Los Ángeles y Nueva York se encuentran actualmente agotadas en Fever.