Fans de “KinnPorsche” en Latinoamérica aún tienen esperanzas de ver a sus artistas favoritos en vivo. En una rueda de prensa celebrada la tarde del 7 de mayo (THA), el equipo del exitoso BL tailandés reveló los primeros datos claves del tour global que preparan, dejando en el aire la emoción por la posible llegada del evento a la región.

Los actores escogidos para conformar Cumulus, un grupo musical con raíces en el lakorn, también fueron confirmados y aquí te contamos todo lo que se sabe a la fecha.

¿Qué es Cumulus y quiénes son los integrantes?

El elenco de “KinnPorsche” está integrado por artistas que no solo brillan en la pantalla, sino también en el plano musical. Pensado en destacar al máximo ambas facetas de sus representados, Be On Cloud preparó un tour a escala global y una banda temporal llamada Cumulus.

Mile, Apo, Bas, Ping, Not, Buil y Pong fueron los actores que dan vida a este grupo. A continuación, los roles que interpretan en el lakorn boys love y las posiciones que tendrán en el conjunto.

Mile (Kinn) - guitarra

Apo (Porsche) - cantante

Bas (Arm) - guitarra

Ping (Jom) - batería

Nodt (Big) - piano

Build (Pete) - saxófono

Pong (Tem) - bajo.

Ellos son los actores de "KinnPorsche" que integrarán la banda Cumulus. Foto: Twitter @bai___win

¿Qué significa Cumulus?

Nattawin Wattanagitiphat, también conocido como Apo, estará a cargo de la voz en Cumulus.

Sobre el nombre de la banda, compartida previamente a través de spoilers en redes sociales, el actor de Porsche compartió en la conferencia: “Significa muchas nubes solitarias reunidas para formar un grupo; ver a estas ‘nubes’ juntas significa que hoy será un día lleno de felicidad”.

Logo de Cumulus, la banda de "KinnPorsche". Foto: Be On Cloud

¿Cuándo inicia el tour mundial de “KinnPorsche”?

El tour mundial de “KinnPorsche” está planificado como un evento más grande que un fanmeeting regular con el objetivo de que los actores puedan mostrar diversos talentos. Por supuesto, se espera que la banda Cumulus suba al escenario con varios números musicales.

En cuanto al inicio de la gira, esta arrancará el 24 de julio (THA) en Tailandia , específicamente en el Impact Arena Muang Thong Thani ubicado en la capital Bangkok.

¿Hay países y otras fechas confirmadas?

Por el momento la única fecha fija es la mencionada líneas arriba. Sin embargo, el director Pond aseguró que la gira mundial “está confirmada para todos los continentes del mundo”, por lo que fans en Latinoamérica esperan novedades positivas en los próximos días.