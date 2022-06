La agrupación BTS lanzó oficialmente el primer teaser de su canción “Yet to come” el 8 de junio (KST) como parte del nuevo álbum antología “Proof”. El video ha emocionado a ARMY porque recuerda las antiguas eras de la agrupación, al igual que las referencias. En esta nota te presentamos algunos de estos guiños del tráiler identificados por fans de la boyband k-pop.

¿Regreso a la era HYYH?

La era HYYH es la trilogía de “The most beautiful moment” del 2015 al 2016, una de las más importantes para BTS y ARMY. En las recientes imágenes del teaser de “Yet to come” hay referencias de los videos de esos años, como la pose de Jungkook o el vestuario de Suga, el cual tiene una boina.

Pose de Jungkook en la era HYYH y teaser de "Yet to come". Foto: composición/Twitter

Yoongi sobre el piano en teaser de "Yet to come". Foto: composición/Twitter

Además, Suga tiene unas flores smeraldo de color azul y rosa, los mismos que estuvieron en la portada de los álbumes de la primera y segunda parte de “The most beautiful moment”. Este tipo de plantas tiene el siguiente significado: “La verdad no fue dicha o la verdad que no llegó a su destinatario”. Probablemente, este sería el final de la era HYYH, según ARMY.

Álbumes de "The most beautiful moment in life" con flores smeraldo. Foto: composición/Twitter

Taehyung y la rosa

La pose de Taehyung de BTS sosteniendo una rosa se ve en el teaser y esto no pasó desapercibido por ARMY, quienes relacionaron esta escena con una foto del cantante del 2014. Este era parte de las promociones de la era “Boy in luv”. Además, V tiene un traje escolar, lo cual recuerda el MV de Bangtan.

Taehyung en MV teaser de "Yet to come" y era "Boy in luv". Foto: composición/BIGHIT Music

¿Regreso a “Spring day”?

El repackage de “You never walk alone” del 2017 vino con la canción “Spring day”, uno de los temas más solicitados por ARMY en los conciertos. En el video de este track, se ve a Jimin usando una chaqueta celeste con un polo a rayas, este vestuario es similar al que utilizó para el teaser de “Yet to come”. Ante ello, los admiradores piensan que esto tiene que ver con dicha era.

Jimin de BTS en "Spring day" y teaser de "Yet to come". Foto: composición/Twitter

¿Jin regresó en el tiempo?

Como parte del libro “The notes” de BTS, se ve la historia de los integrantes siendo rescatados por Jin, quien tiene que regresar al tiempo para que esto suceda. En este contexto, en el reciente teaser se le ve usando el mismo traje del MV de “DNA” del 2017. Esta sería una señal de que la historia se volverá a repetir, de acuerdo con las teorías de ARMY.

Jin en teaser de "Yet to come" y "DNA". Foto: composición/Twitter

Ver el MV teaser de “Yet to come”

El MV teaser de “Yet to come” está disponible en todos los canales oficiales de BTS. Actualmente, en YouTube bordea las 5 millones de vistas.