El teaser del MV “Yet to come” ya está aquí. El 8 de mayo (KST), a solo día del comeback oficial, fue publicado el primer vistazo del videoclip del nuevo title track de BTS y aquí puedes ver completo este contenido.

Emocionados por lo nuevo de sus ídolos, ARMY ya comparten teorías tras la liberación del adelanto. ¿Qué dicen los fans de Bangtan?

La referencias a HYYH y “Spring day”

En los contenidos previos del comeback “Proof” los fans notaron referencias a HYYH (”The most beuatiful moment in life”. No tardaron en plantear que los ídolos retomarían el concepto de esta saga, considerada una de las más importantes del Universo de Bangtan.

Con el lanzamiento del MV teaser las teorías se reforzaron. Además de ello, los fanáticos encontraron algunos paralelos con el videoclip de “Spring day”.

Teorías de ARMY tras lanzamiento del MV teaser de "Yet to come". Foto: captura Twitter

¿Cuándo es el lanzamiento del MV “Yet to come”?

“Yet to come” (The most beautiful moment) es el single principal del nuevo álbum antología “Proof” y estará siendo lanzado en simultáneo al material discográfico. Esto es el viernes 10 de junio, a la 1.00 p. m. (KST).

Cabe mencionar que, debido a la diferencia horaria con Corea del Sur, en Perú los admiradores podrán verlo desde las 1.00 p. m. del jueves 9 de junio.