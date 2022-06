La boyband de BTS está estrenando las promociones para su nuevo álbum antología de “Proof”, con el cual hará una recopilación de su trabajo desde su debut. Ante el lanzamiento del teaser de la canción “Yet to come”, el fandom de ARMY ha empezado a realizar teorías sobre la era HYYH, entre otras.

¿Qué récord ha roto el MV teaser de “Yet to come”?

El video teaser de “Yet to come” se estrenó a la medianoche del 8 de junio (KST) y alcanzó el millón de vistas a siete minutos de su lanzamiento. Este tiempo y cantidad de visitas rompió el récord en ser uno de los teasers de videoclips más rápidos en hacerlo en toda la historia, de acuerdo con la cuenta @chartdata.

Además, en menos de 22 minutos logró tener más de 2 millones de vistas.

Récord de MV teaser "Yet to come" de BTS. Foto: captura de Twitter.

En comparación con el teaser de “Butter”, este se tardó en llegar al millón de vistas, según una captura de @SilLauber en Twitter, en donde se ve que se publicó a las 11.34 a. m. El estreno del avance de la canción de “Butter” fue el 18 de mayo del 2021 a las 10.00 a. m. (hora peruana).

Publicación sobre MV teaser de "Butter" de BTS en el 2021. Foto: captura de Twitter.

¿”Yet to come” llegó a las 10 millones de vistas?

Por el momento, el teaser de “Yet to come” aún no ha sobrepasado más de 10 millones de vistas. No obstante, es probable que esto se logre alrededor del día, ya que se ha estrenado hace ocho horas, aproximadamente. Este video sería parte de la lista de los avances más rápidos en llegar a este número.

La lista de los MV teaser de BTS que llegaron a las 10 millones de vistas:

“Butter” (4 horas con 13 minutos) “Dynamite” (4 horas con 21 minutos) “Permission to dance” (10 horas con 40 minutos) “Boy with luv” (10 horas con 28 minutos) “Life goes on” (12 horas con 48 minutos).