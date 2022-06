Jungkook confirma que borró fotos de Instagram: “No sabía que podía archivarlas”

Jungkook sorprendió a ARMY el 7 de junio con una transmisión en vivo. Además de soltar algunas palabras en español, el idol respondió preguntas sobre lo que ocurrió en sus redes sociales. Hace una semana, el maknae de BTS eliminó todas las fotos de su Instagram y también las historias destacadas.

Luego del cambio drástico y teorías de posible sorpresa musical, se supo que Jungkook solo quería cambiar su feed a una estética distinta. El idol acomodó nuevas imágenes varias veces hasta estar satisfecho con la apariencia de su Instagram.

Nuevo feed de Instagram de Jungkook de BTS. Foto: captura Instagram

“No hubo una razón en especial. No es como si algo me hubiese pasado, simplemente no me gustaba como se veía”, comentó durante la transmisión de vlive de este martes.

Lamentablemente, Jungkook confirmó que no archivó las fotos antiguas, sino que las eliminó definitivamente. El idol no sabía que había una función específica para ocultar imágenes de su feed en lugar de borrarlas.

“Por supuesto que me encantó comunicarme con ustedes a través de publicaciones e historias y es tan precioso. Pero eso está en mi corazón de todos modos. Honestamente, es una pena. Ni siquiera sabía que podía archivarlas”, explicó el cantante de “Euphoria”.

“Solo quería decorarlo y hacerlo más bonito. Lo publicaré así a partir de ahora, lo siento. Lo siento”, se disculpó sonriendo.

La transmisión en VLive de Jungkook duró 35 minutos y ha quedado almacenada en la mencionada app. El idol también bailó “That that” de Suga y PSY, además de dar algunos consejos mientras descansaba al lado de una fogata.