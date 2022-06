La empresa de SM Entertainment confirmó el comeback de aespa después del éxito que las cantantes tuvieron en el festival de música de Coachella en Estados Unidos. La agrupación femenina estrenará su próximo mini álbum “Girls” en julio.

Showcase de aespa

El 6 junio, la cuenta oficial de Live Nation Kpop de Estados Unidos anunció que aespa daría su showcase en Estados Unidos titulado “SINK in LA”. Esta sería la primera presentación del grupo en este tipo de eventos con público y en solitario.

Showcase de aespa con la era "Savage". Foto: Twitter.

El girlgroup realizó su primer showcase en Corea del Sur con el estreno de su comeback “Savage”, pero de manera virtual. Esto ha sorprendido a los fans, ya que han dado prioridad al público del país norteamericano antes que el local.

¿Cuándo es el Showcase de aespa?

El girlgroup dará su presentación en YouTube Theater de Los Ángeles, California, el 26 de junio a las 7.00 p. m (PT). Este evento será el regreso de la agrupación en Estados Unidos y será unos días antes del comeback. Cabe mencionar que el 24 del mismo mes lanzarán la canción “Life’s too short” en digital, el cual fue revelado durante el Coachella. Además, no contará con los nuevo temas del álbum “Girls”.

Póster de Showcase "SINK in LA" de aespa. Foto: Twitter.

Venta de entradas para el Showcase de aespa

El fandom de MY podrá adquirir sus entradas para el showcase desde el viernes 10 de junio a las 3.00 p. m. (PT) a través de la página de Ticketmaster. Por el momento, no se han revelado los precios que tendrán, pero en el YouTube Theater, el cual tiene una capacidad para 6.000 espectadores, se dio la transmisión del concierto de BTS en “Permission to dance on stage en Los Ángeles” del estadio SoFi. El costo de este fue 59 dólares.