Bright Vachirawit regresará a las pantallas con “Astrophile”. Después de consolidarse como una de las figuras juveniles más aclamadas por su trabajo en el BL “2gether the series” y en “F4 Thailand: Boys over flowers”, el actor de 24 años protagoniza, con los también célebres Mai Davika y Off Jumpol, este romance que promete apoderarse de la atención del público en los próximos días.

‘Baby Bangs’ será uno de los nombres que recibirá en el nuevo desafío. Aunque los fans aún no superan su papel de Thyme en el remake de “Hana yori dango”, ya se preparan para saludar al nerd de flequillo que sueña despierto con las estrellas.

Bright como Baby Bangs para Astrophile. Foto: GMMTV

Sinopsis de “Astrophile”

El lakorn (serie tailandesa) seguirá la historia de Kimhan, un estudiante fascinado por los astros que se enamora de Nubdao. Ella, una guapa chica de grado superior, no le corresponde románticamente, aunque sí lo aprecia y lo llama ‘Baby Bangs’ por su flequillo.

Ambos se separan un día y se reencuentran como vecinos años más tarde en un panorama distinto: ahora ella es una influencer que conduce un programa de ventas y no recuerda a su amigo. Solo el muchacho guarda las memorias de los momentos compartidos. Además, él ya no es ‘Baby Bangs’, sino un guapo artista que trabaja con el pseudónimo de Klang Mesa.

Debido a que Kimhan aún siente algo por Nubdao y no quiere que se descubran sus identidades, se presenta como ‘Kim’ y trata de acercarse a su amada fingiendo que sus productos patrocinados que compró le tocaron defectuosos.

Así comenzará la nueva relación entre ambos, pero todo se complica más cuando la influencer es obligada por su jefe a verse “sexy” en pantalla. Thaenkhun, su mejor amigo, la apoyará y cuidará a la distancia porque nadie puede ir contra el superior.

Kimhan no quiere quedarse atrás, por lo que se convierte en un consejero anónimo online de Nubdao bajo el apodo de ‘Loongnuad’ (’Tío Bigote’).

No obstante, el joven siempre temerá que su verdadera identidad quede expuesta porque siente que si eso sucede, las cosas con su amor serán imposibles.

En Astrophile, Bright será Baby Bangs. Foto: GMMTV

Fecha de estreno de “Astrophile”

Apunta la fecha en el calendario. El thai-drama “Astrophile” será estrenado el miércoles 1 de junio, a las 8.30 p. m. (THA). Debido a la diferencia horaria con Tailandia, en ese momento serán las 8.30 a. m. del mismo día en Perú.

Mai y Bright en promoción de "Astrophile". Foto: GMMTV

¿Dónde ver gratis “Astrophile”?

Dirigida por Koo, el lakorn llegará a la televisión tailandesa por GGM 25. Por ende, se espera su estreno en horario mínimamente diferenciado a través del canal GMMTV en YouTube, donde también puedes ver “F4 Thailand”, “2gether”, “Bad buddy series”, “Devil sister” (de Win Metawin y Min Peechaya), etc.

Póster de "Astrophile". Foto: GMMTV

Actores de “Astrophile”

“Astrophile” cuenta con un elenco lleno de estrellas muy queridas por los fans. Además de Bright y Mai como la pareja principal y Off en el rol de ‘second lead’, figuran en el cast: Toptap, First, Foey, Nicky, Jennie Panhan y más.

Bright, Mai, Jenni y Off de "Astrophile" en GMMTV Borderland. Foto: GMMTV

Tráiler oficial de “Astrophile”