Kim Sae Ron sí condujo en estado de ebriedad. En una nueva actualización del caso, la agencia Gold Medalist confirmó que la actriz de k-dramas manejó su vehículo después de haber consumido alcohol, lo que provocó un serio accidente en las vías públicas de Ganganam, Seúl, la mañana del 18 de mayo (KST).

A nombre de la famosa coreana de 21 años, la empresa también transmitió disculpas a todos los afectados y a los trabajadores que debieron reparar los daños.

¿Qué pasó con Kim Sae Ron?

Los medios en Corea del Sur informaron el 18 de mayo que Kim Sae Ron había sido fichada por la policía bajo la sospecha de haber conducido en estado de ebriedad. Ellos detallaron que la protagonista de “The great shaman” impactó su auto contra un transformador eléctrico en Gangnam. Aunque abandonó el lugar, fue detenida por la policía en las vías y la llevaron al hospital para una prueba de sangre porque se negó a pasar por el alcoholímetro.

Asimismo, acompañaron el relato con videos de CCTV que registraron los momentos precisos del accidente, el cual afectó a vecinos y empresas, así como a las personas que transitaban por la zona.

Además de ello, según recogen los medios, la exestrella infantil chocó con barandas en la pista durante su camino e iba acompañada de una persona cuya identidad sigue siendo un misterio.

Las disculpas de Kim Sae Ron y su agencia

Gold Medalist dijo en un primer momento que no podían dar una respuesta precisa porque debían corroborar los hechos. En una segunda actualización, confirmaron que su artista estuvo involucrada en el caso, pero no precisaron si manejó ebria o no. Ahora, la empresa confirma las acusaciones contra la celebridad.

“Nos disculpamos sinceramente por causar preocupación por el accidente que ocurrió debido a que la actriz de nuestra agencia, Kim Sae Ron, condujo bajo la influencia del alcohol ”, manifestó.

La firma precisa que Kim “está reflexionando profundamente sobre su fechoría”, conforme traducción de Soompi. Además, que transmite sinceramente sus disculpas a los afectados y a las personas que deben trabajar en la reparación de las estructuras públicas. “Ella ha prometido hacer todo lo posible para restaurar el daño”, asegura.

Al igual que en el comunicado previo, Gold manifiesta que la también modelo cooperará con las investigaciones policiales.

“La agencia también se siente profundamente responsable de que haya ocurrido un incidente como este. Pedimos disculpas una vez más a todos los que experimentaron molestias por esta situación (...). Para que estas situaciones no ocurran, la agencia trabajará más para ser más cautos en el manejo de nuestros artistas. Una vez más nos disculpamos por causar preocupación”, puntualiza.

Kim Sae Ron en el drama "The great shaman Ga Doo Shim". Foto: Kakao TV

Kim Se Ron deja el drama “Trolley”

Tras las disculpas, Studio S confirmó a los medios que la actriz dejó el elenco de “Trolley”, un próximo drama de SBS. “La agencia de Kim Sae Ron expresó su intención de renunciar junto con la disculpa, así que aceptamos”.

Por otro lado, una fuente de “Hunting dogs” manifestó previamente que ajustarían el horario de grabación de la nueva serie de Netflix en la que Kim participa junto a Woo Do Hwan, y que harían un nuevo anuncio después de analizar el caso exhaustivamente.