Mientras se desarrolla su caso por provocar un accidente al manejar en estado de ebriedad, la actriz Kim Sae Ron rompe su silencio y pide perdón de forma personal a través de una carta escrita a mano. Dicho manuscrito fue publicado en su cuenta personal en Instagram la noche del 19 de mayo (KST), horas después de que Gold Medalist confirmara que se encontraba borracha al momento de chocar en zona de Gangnam y de que pidiera disculpas a nombre de la firma y su representada.

¿Qué dijo la agencia de Kim Sae Ron?

En su pronunciamiento, la agencia de la famosa coreana de 21 años manifestó que ella estaba “reflexionando profundamente sobre su fechoría” y que se comprometía a asumir en la medida de lo posible la restauración de los daños ocasionados por el incidente.

Debido a que recién en este comunicado relacionado al caso aceptaron las acusaciones de DUI (delito de conducir bajo la influencia de alguna sustancia, en este caso alcohol), la empresa también pidió perdón por dar una postura clara tardía.

Accidente provocado por Kim Sae Ron supuestamente dejó importantes daños en zona de Gangnam. Foto: composición/ YTN

La carta de Kim Sae Ron

Con letras en su natal coreano, la exestrella infantil se dirigió a la opinión pública haciendo primero un mea culpa por demorarse en emitir una postura personal. Según refiere, el atraso se debía a que estaba encargándose del incidente, el cual tuvo lugar a las 8.00 a. m. del 18 de mayo (KST) en Gangnam, Seúl .

“En ese momento, estaba en estado de ebriedad y cometí un gran error. He causado mucho daño e inconvenientes a tantas personas, incluidos los dueños de las tiendas cercanas, los ciudadanos y aquellos que están reparando los daños debido a mis juicios y acciones erróneas. Debería haber actuado con más cautela y responsabilidad, pero no pude. Me disculpo sinceramente”, detalla en la carta.

Según reportes de medios coreanos, los daños ocasionados por el choque de su auto contra un transformador eléctrico requirieron cinco horas de reparaciones. Además, residentes de la zona, empresas y conductores se vieron afectados por el corte de energía y la falla de un semáforo.

Tal como manifestó su empresa, Kim Sae Ron aseguró que asumirá las afectaciones en la medida de lo posible hasta el final.

Asimismo, se dirigió a sus colegas perjudicados. “Pido disculpas a mis compañeros actores, miembros del personal y productores por causar una interrupción en la producción de los proyectos que se están filmando actualmente y los que están en preparación. Una vez más, me disculpo profundamente por causar un inconveniente”, se lee en el manuscrito, según traducción de Allkpop.

Al respecto, recordamos que ella abandonó el próximo drama de SBS, “Trolley” y que las grabaciones de la nueva serie de Netflix “Hunting dogs” (actualmente en desarrollo) peligran debido al caso DUI.

Finalmente, la protagonista de “The great shaman Ga Doo Shim” agachó la cabeza una vez, ya que dijo: “No hay excusa para este desafortunado incidente. Estoy muy decepcionada y avergonzada de mí misma por el mal que he cometido. Voy a reflexionar profundamente para que esto no vuelva a suceder. Lo siento”.