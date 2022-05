TWICE ha dado conciertos exitosos en Banc of California Stadium, en donde hicieron un perfecto sold out y divirtieron a sus fans, incluso al hijo del actor Alfredo Benavides, quien vivió un momento eufórico. Las integrantes se preparan para continuar con sus actividades en Estados Unidos.

TWICE en The Late Show de Stephen Colbert

El 16 de mayo, la cuenta oficial de TWICE comunicó que el grupo femenino se presentará en The Late Show de Stephen Colbert el 18 las 11. 35 p. m. en horario de Estados Unidos. Las integrantes darán una actuación de manera presencial en el programa, ya que para la edición del 2020 esta fue grabada con “I can’t stop me” y sin Jeongyeon.

Anuncio de TWICE en The late show de Stephen Colbert. Foto: Twitter.

Horarios de TWICE en The Late Show de Stephen Colbert

TWICE en TLS de Stephen Colbert Perú, México (CDMX), Colombia y Ecuador : 10.35 p. m. del 18 de mayo

TWICE en TLS de Stephen Colbert Bolivia, Chile, Paraguay, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico : 11.35 p. m. del 18 de mayo

TWICE en TLS de Stephen Colbert en Brasil, Argentina y Uruguay : 12.35 a. m. del 18 de mayo

TWICE en TLS de Stephen Colbert en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua : 9.35 p. m. del 18 de mayo

TWICE en TLS de Stephen Colbert en España: 5.35 a. m. del 18 de mayo

TWICE al finalizar su concierto en Los Ángeles. Foto: vía JYP Entertainment.

¿Dónde ver TWICE en The Late Show de Stephen Colbert?

El programa de Stephen Colbert con TWICE será emitido por la señal de CBS en Estados Unidos. Para acceder al video un día después de la transmisión es necesario tener una cuenta de Paramount+. Sin embargo, este episodio sería emitido en otras páginas como USTVGO y 123tv.live. De igual manera, el fandom se encargará de brindar otros links por sus cuentas de Facebook o Twitch.