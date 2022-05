La participación de Ohm y Nanon en los Maya Entertain Awards 2022 fue opacada por una acalorada discusión. El 18 de mayo, los protagonistas del BL “Bab buddy series” se convirtieron en tema de conversación en redes sociales, pero no tanto por el premio que recogieron por el famoso lakorn de GMMTV, sino por la pelea que tuvieron en las afueras del evento.

Numerosos fans presenciaron el impase de las estrellas juveniles tailandesas y lo captaron en videos. Después de que este provocara preocupación y a la vez polémica, Ohm se pronunció y pidió disculpas. ¿Qué pasó entre los actores y qué dijo Pawat?

Ohm y Nanon en los Maya Awards 2022

Ohm Pawat y Nanon Korapat llegaron a los Maya Entertain Awards 2022 como nominados en las categorías de OST y serie del año (“Bad buddy”).

Aunque no pudieron vencer en la competencia de canciones, se llevaron a casa el segundo premio que disputaban. Dicha presea es una de las más codiciadas del evento anual organizado por Maya Channel Magazine en honor a la industria del entretenimiento de Tailandia.

Ohm y Nanon fueron Pat y Pran, la pareja protagonista de Bad buddy series. Foto: GMMTV

Junto a BackAof, director de este lakorn BL que conquistó al público local e internacional en 2021, los actores subieron a recoger el trofeo en la gala.

“Esta es una serie sobre el amor entre dos hombres, representa la diversidad. Si te encanta este programa, me gustaría aprovechar la oportunidad para que veas que la diversidad es importante. Todas las personas LGBT deberían tener derecho al amor y derechos fundamentales sin discriminación por género. Gracias Premios Maya, GMMTV y, sobre todo, a Ohm y Nanon por interpretar unos papeles tan conmovedores”, manifestó el creativo.

Más adelante, él también recibió el honor al drama del año en los Maya 2022 por “A tale of thousand star”, BL protagonizado por Earth y Mix.

La discusión de Nanon y Ohm

La discusión tuvo lugar en las afueras del evento, frente a numerosos fans que se encontraban grabando.

Aunque se desconocen los detalles exactos, testigos aseguran que Nanon Korapat intentaba finalizar la participación de él y Ohm Pawat porque su compañero se encontraba mal de salud. Este último se habría opuesto a la decisión, lo que llevó al altercado.

Como se puede ver en el siguiente registro, personas (presuntamente familiares) intervienen y se encargan de mantener la distancia entre los actores de GMMTV.

Más testimonios de fans que supuestamente estuvieron en el lugar de los hechos afirman que el intérprete de Pat se veía pálido y con las manos temblorosas en algún momento.

Ohm y sus disculpas en Twitter

Después de la diferencia con Nanon, quien además de haber sido su novio en “Bad buddy series” es su gran amigo desde hace muchos años, Ohm se dirigió a los fans en dos tuits. En el primero dejó un “Lo siento”, sin entrar en mayores detalles.

En una segunda publicación explayó sus disculpas diciendo: “Lo siento por hoy. Me gustaría sentarme y reflexionar sobre mí mismo, así que cuando esté listo, lo diré. No te preocupes. Pido disculpas sinceramente a todos por este incidente. No quiero que todos piensen demasiado. Era una sensación de estar presionado dentro de mí mismo. Lo siento de nuevo. Relájense todos y gracias por hoy”.