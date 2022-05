¿TWICE alerta sobre su comeback?: fechas misteriosas y la respuesta de JYP

TWICE cerró sus conciertos en Estados Unidos con un impactante anuncio por Twitter. La girlband, famosa por hits como “Cheer up”, “Fancy you” o “The Feels”, lanzó dos fechas para este 2022 sin descripción adicional. Los y las fans especulan que alguna podría indicar el esperado comeback del grupo femenino de K-pop.

Cerca de cumplir siete años de trayectoria, TWICE celebró dos shows a estadio lleno en Los Ángeles este sábado 14 y domingo 15 de mayo. Los conciertos Encore de su cuarta gira mundial hicieron vibrar a miles de ONCE que agitaron su ‘candy bong’ en un océano rosa.

Terminado el multitudinario evento musical, el grupo agradeció la respuesta de sus fanáticos y fanáticas. “Pasamos dos noches inolvidables en LA con ustedes. Hemos recogido su amor, y lo guardaremos en nuestros corazones para siempre. Gracias por abrirnos las puertas”, se lee en un mensaje vía Twitter.

TWICE termina conciertos en Estados Unidos. Foto: JYPE

En esta misma red social, TWICE avisó que viene algo importante para el grupo. En el tuit se indican las fechas 24 de junio y 26 de octubre . La segunda de ellas cae en el mes de aniversario de la girlband (TWICE debutó el 20 de octubre del 2015), por lo que ONCE especula que se refiera a dicha celebración.

Por otro lado, la primera fecha da esperanzas de un posible comeback. El lanzamiento musical en coreano más reciente de TWICE fue “Formula of Love: O+T=<3” en noviembre del 2021. También hay teorías de que podría referirse a más conciertos por otras latitudes.

Fechas en agenda para TWICE. Foto: Twitter

Consultados por la prensa coreana, JYP Entertainment respondió que “los detalles oficiales de esta agenda serán anunciados muy pronto” , cita Newsen.

TWICE, formado por Jeongyeon, Tzuyu, Jihyo, Momo, Sana, Dahyun, Chaeyoung, Nayeon y Mina, es el primer grupo femenino de K-pop que realizó una gira por estadios en cinco ciudades de los Estados Unidos. Al llegar a sus siete años de carrera, también hay expectativa por la renovación de su contrato.