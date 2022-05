BTS en los Billboard Music Awards 2022: ¿premiación sin público por ausencia de Bangtan?

Una semana antes de BTS en los Billboard Music Awards 2022, un artículo del medio StarMK había confirmado que el grupo de k-pop iba a estar presente en la ceremonia principal, al igual que en la red carpet. Ante ello, ARMY esperó que la agrupación diera una performance pregrabada, pero esto no sucedió.

Desde su primera performance en el 2018, BTS es la sensación de los BBMAs, ya que protagonizan el momento más esperado de la noche. Tras la ausencia de la banda, los internautas han creado una teoría que vincula este hecho a la baja cantidad de público en la ceremonia.

Ausencia de público en la gala del Billboard Music Awards 2022

El evento de los Billboard Music Awards 2022 se desarrolló en los MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, mismo recinto donde se dieron los Grammys de este año y otros shows. Sin embargo, los asistentes se percataron que habían asientos vacíos en la zona baja y alta del recinto.

Bajo público en la gala de los Billboard Music Awards 2022. Foto: Twitter.

Para entrar a esta gala, se tiene que comprar la entrada en Ticketmaster, el cual oscila entre los US$ 105 y US$ 450, siendo este el precio más elevado por corresponder a las primeras filas. A pesar de que no se cuenta con una información exacta de si los boletos se agotaron o no, en la mayoría de las fotos se observa el local con una baja asistencia.

BBMAs 2022 presenta a BTS

Ante la inasistencia de público, los encargados de los BBMAs 2022 decidieron proyectar la presentación de BTS en la edición del 2019 con “Boy with luv”, junto a la cantante Halsey. Ante ello, se observa que los asientos se volvieron a llenar para verlos, pero no hay presencia de varitas de luz del grupo (army bomb). Además, otros usuarios comentaron que este fue el momento más ruidoso de la noche.

Aunque no existe una razón de la baja acogida de la gala, la mayoría de comentarios en Twitter piensan que se debe a que BTS no estuvo en los Billboard Music Awards 2022.