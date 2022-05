El 16 de mayo, ASTRO regresó con su tercer álbum de estudio “Drive to the starry road” y su canción principal “Candy sugar pop”. Al igual que en el 2021, el grupo K-pop toma la temporada veraniega para resaltar la vibra juvenil y fresca que los caracteriza desde el debut.

Este comeback llega casi un año después desde la exitosa era “After midnight”, la cual trajo una buena cosecha de premios al grupo y llenó de alegría a su fandom.

La expectativa por nueva música de MJ, Jin Jin, Cha Eunwoo, Moonbin, Rocky y Sanha se hizo sentir en el primer día de lanzamiento del videoclip de “Candy sugar pop”. A 14 horas de su estreno superaron las 3 millones de visualizaciones y es tendencia #3 en YouTube Perú gracias a las incansables fans Aroha.

Los integrantes Jinjin, Moonbin y Rocky tienen créditos de composición en la letra de “Candy sugar pop”. En la canción, ASTRO lanza una invitación a su amada para salir en una cita durante la noche de verano.

El videoclip presenta mucho colorido y efectos por computadora que ubican a los cantantes en una idílica ruta por las estrellas mientras viajan en un auto azul.

El vehículo es la conexión directa al nombre del álbum “Drive to the starry road” y su respectiva portada. Este comeback marca una nueva etapa para el grupo musical con casi siete años de trayectoria.

Grupo k-pop ASTRO regresa con nueva música tras casi un año. Conoce aquí detalles del álbum "Drive to the starry road". Foto: Fantagio

“Creemos que nuestro fuerte es el concepto de frescura, pero espero que también podamos mostrar nuestros diferentes encantos con las canciones individuales (que están incluidas en el álbum)”, explicó Cha Eunwoo en la conferencia de prensa.

De las 11 canciones que forman “Drive to the starry road”, seis de ellas son ‘solos’ y expresan el estilo particular que tiene cada miembro de ASTRO. El vocalista principal MJ canta “Story”, JinJin interpreta “All day”, Cha Eunwoo entona “First Love”, Moonbin grabó “Let’s Go ride”, Rocky se luce con “S#1” y finalmente Sanha entona “24 hours”.

Sanha, JinJin, Moonbin, Rocky y Eunwoo en la conferencia de "Driving to the starry road". Foto: Fantagio

“Cada uno de nosotros trabajó mucho en mejorar nuestras habilidades de escritura y composición. Creemos que ya estábamos listos para hacernos cargo de una canción en solitario y por ello las incluimos así en nuestro álbum”, dijo Rocky a los medios coreanos.

Fuera del aspecto musical, este comeback también es distinto para ASTRO pues a partir de ahora promocionarán temporalmente sin MJ. El integrante de mayor edad del grupo ingresó al servicio militar poco antes del lanzamiento del álbum y regresará en aproximadamente 18 meses.