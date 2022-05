Oh My Girl: Jiho decide no renovar contrato y escribe una carta a sus fans

El grupo femenino Oh My Girl saltó al éxito con la canción “Dun Dun Dance” en el 2021. Ante ello, se esperaba que las integrantes siguieran juntas por unos años más. Sin embargo, la empresa de WM Entertainment informó que Jiho no continuaría en la girlgroup y dejó una carta al fandom ante su salida.

El 28 de marzo del 2022, Oh My Girl estrenó su álbum completo titulado “Real Love” con el tema principal del mismo nombre. Esta nueva producción contiene nuevas canciones y fue el último material en donde aparece Jiho como parte del grupo.

Jiho sale de Oh My Girl

La agencia de WM Entertainment emitió un comunicado a través de sus página oficiales acerca de la salida de Jiho en Oh My Girl el 9 de mayo del 2022. “En primer lugar, expresamos nuestra profunda gratitud a los fanáticos y a muchas otras personas por apoyar y amar a Oh My Girl siempre”, escribió.

Artículo sobre salida de Jiho en Oh My Girl. Foto: captura Naver.

Ante ello, mencionan que solo seis de las siete integrantes renovaron su contrato por unos años más. La única que no lo hizo fue Jiho. WM Entertainment indicó que respetan “la decisión de Jiho de dirigirse hacia su nuevo sueño después del final de largas conversaciones en profundidad con las miembros, por supuesto, así como con la agencia, y les informamos de que su contrato exclusivo con nosotros ha terminado”, comunicaron.

Por otro lado, confirmaron que Oh My Girl continuará haciendo música con seis miembros. Jiho es la segunda integrante que se retira luego de JinE, quien se fue de la empresa por problemas de salud.

Oh My Girl en los GDA 2022. Foto: captura/YouTube

Jiho envía carta a fans de Oh My Girl

La noticia tomó por sorpresa a los y las fans de la agrupación femenina, ya que estaban empezando a ganar popularidad en los medios surcoreanos. Por ello, Jiho escribió una carta a mano para el fandom de Miracle.

“Realmente quiero agradecerle a Miracle por crear momentos tan milagrosos en mi vida. Gracias a todos ustedes, pude crecer y ser feliz durante los últimos siete años. Espero que la felicidad también se haya transmitido a Miracle.”

“Aunque todavía no puedo compartir detalles sobre mis proyectos futuros, les prometo una cosa. No importa lo que haga en el futuro, trabajaré duro y te recompensaré con una buena imagen. ¡Apoyemos a [Oh My Girl] juntos en el futuro!”