Netflix sigue aumentando su catálogo con producciones de Asia, ahora con “Mi primen mandado” se busca que la audiencia de América Latina conozca sobre las diferencias entre las crianzas de ambas culturas. Conoce aquí sobre este show adorable que sorprenderá a los padres con hijos menores de 2 años.

Normalmente, en Latinoamérica, los padres no dejan que sus hijos salgan a la calle a comprar solos, debido a los peligros que pasan. No obstante, esto no se ve en Japón con “Mi primer mandado”.

¿De qué trata “Mi primer mandado”?

Esta producción se llama “Hajimete No Otsukai” en idioma japonés y se estrenó en 1991 en su país de origen a través del canal Nippon Television, siendo uno de los favoritos de la audiencia. Las madres encargan a sus hijos entre las edades de 2 a 4 años a ir a comprar alimentos y otros encargos solos. Durante la travesía, hay algunos que logran pasar la prueba y otros que no quieren ir o se equivocan.

Niño solo en supermercado para "Mi primer mandado". Foto: Netflix.

Asimismo, hay un equipo de producción que se encarga de seguirlos y grabar cada acción de los niños en su trayecto de la casa hasta la tienda y su regreso. Los pequeños no se percatan de los camarógrafos y equipo de seguridad para que sea más realista.

¿Cuántos capítulos tiene “Mi primer mandado”?

El reality japonés de “Mi primer mandado” cuenta con 20 episodios disponibles en la plataforma streaming de Netflix y cada uno está recortado entre 7 a 10 minutos. Originalmente, el programa “Hajimete No Otsukai” dura aproximadamente una hora, ya que presentan varios casos de niños haciendo los pedidos de sus madres.

"Mi primer mandado" está disponible en Netflix. Foto: captura Netflix.

El problema con “Mi primer mandado”

Un artículo del medio de The New York Times informó sobre los debates que existen con este reality, ya que se tiene la teoría de que los padres obligan a sus hijos a salir, exponiéndolos al peligro. Una entrevista que realizaron con Nobuo Komiya, criminólogo de la Universidad Rissho de Tokio indicó que Japón cuenta con más incidencias violentas de lo que se declara en la policía.