Lee Min Ho, estrella internacional de Corea del Sur, ha dado muestras de amor a su mamá en varias oportunidades. Como actor protagonista de “Pachinko”, él la mencionó en una de las entrevistas de Apple TV+ y también fue la heroína que eligió para la campaña como embajador de BOSS.

Con motivo del Día de la Madre, fans del actor de “Boys over flowers” revivieron los mensajes de homenaje que ha dado Lee Min Ho hacia su progenitora.

Cuando fue nombrado imagen de Hugo Boss, el actor de “The Heirs” eligió a su madre como su modelo a seguir.

“¿Quién crees que es un verdadero ‘Boss’ (jefe o líder)?”, fue la pregunta lanzada en la campaña.

“Para mí, es mi madre. A través de tiempos difíciles y momentos felices, ella permanece como una persona fuerte sin importar qué. Y esa es la clase de líder del que me gustaría aprender y ser igual algún día”, mencionó Lee Min Ho.

En la serie “Pachinko” y su respectiva novela original, el personaje de Sunja es un símbolo de fortaleza. Es alguien de una generación anterior que hizo sacrificios y fue el fundamento para quienes vendrían después de ella.

Como parte del elenco, Lee Min Ho mencionó a su mamá como la ‘Sunja’ de su familia.

“Mi mamá es tan fuerte y llena de amor, se me forma un nudo en la garganta solo de pensar en ella”, declaró en el video producido por Apple TV+.

La madre de Lee Min Ho fue clave en los inicios de su carrera en televisión. Un perfil de 10Asia de 2010 resalta sus palabras: “Años atrás, cuando estaba pasándola mal y me rechazaban constantemente en las audiciones, fui capaz de seguir trabajando duro y no caer en la desesperación gracias a mi mamá. Ella me enseñó a seguir intentando”.

Lee Min Ho y su mamá. Foto: Instagram

Lee Min Ho en Instagram

Uno de los actores coreanos más seguidos en Instagram es Lee Min Ho. Actualmente, el recordado protagonista de “Boys over flowers” suma 29,3 millones de seguidores en su perfil verificado @actorleeminho.