El calendario de “Proof” de BTS ha sido anunciado el 7 de mayo (KST). Junto con la agenda, que lista al detalle las fechas de lanzamiento de teasers, tracklist, MV y más, se reveló que “Yet to come” (The most beautiful moment in life) será el single principal del nuevo álbum de antología de Bangtan.

Debido al nombre del title, ARMY postula con emoción la teoría de que este comeback retomará el hilo temático de HYYH.

A la par, inician la cuenta regresiva para recibir los adelantos de “Proof” que llegarán antes del lanzamiento del álbum, conforme el calendario promocional.

Calendario del comeback “Proof”

Hybe plasmó creativamente la agenda en la imagen de un disco plateado. Al centro de dicha foto se aprecia el logo del nuevo material musical. Cabe mencionar que todas estas fechas están en horario KST (reloj en Corea del Sur).

9 - 11 de mayo: tracklist o lista de canciones

17 - 13 de mayo: “Proof of inspiration”

29 de mayo: foto conceptual (“Proof”)

31 de mayo - 2 de junio: foto conceptual (“Door”)

7 de junio: no especificado (sorpresa)

8 de junio: MV teaser oficial de “Yet to come”

9 de junio: MV teaser oficial de “Yet to come” en YouTube Shorts

10 de junio: MV oficial de “Yet to come”

13 de junio: no especificado (sorpresa).

Calendario promocional de "Proof". Foto: Hybe

Horarios por países

Hybe también dio detalles de las horas exactas de los eventos en un mapa. Gracias a ello se sabe que todos los contenidos, desde el tracklist hasta el MV teaser oficial de “Yet to come” en YouTube Shorts , serán publicados a las 12.00 a. m. (KST) de las fechas citadas en la relación anterior.

A continuación, los horarios según país para el primer lanzamiento del tracklist de “Proof”, que arranca a las 12.00 a. m. del 9 de mayo (KST). Puedes tomar como ejemplo este listado para los otros estrenos, pero solo hasta el MV teaser, como se mencionó líneas arriba.

Perú, México, Colombia y Ecuador: 10.00 a. m. del 8 de mayo

Costa Rica y Guatemala: 9.00 a. m. del 8 de mayo

Chile, Venezuela y Bolivia: 11.00 a. m. del 8 de mayo

Argentina y Brasil: 12.00 p. m. del 8 de mayo

España: 5.00 p. m. del 8 de mayo

Horarios de publicación del contenido de "Proof". Foto: Hybe

¿Cuándo es el lanzamiento del MV “Yet to come”?

Por otro lado, el MV oficial de “Yet to come” será publicado a la 1.00 p. m. del viernes 10 de junio (KST) . Aquí, los horarios según país.

Estreno del MV “Yet to come” en Perú en México, Colombia y Ecuador : 11.00 p. m. del jueves 9 de junio

: 11.00 p. m. del jueves 9 de junio Estreno del MV “Yet to come” en Perú en Costa Rica y Guatemala : 10.00 p. m. del jueves 9 de junio

: 10.00 p. m. del jueves 9 de junio Estreno del MV “Yet to come” en Perú en Chile, Venezuela y Bolivia : 12.00 a. m. del viernes 10 de junio

: 12.00 a. m. del viernes 10 de junio Estreno del MV “Yet to come” en Perú en Argentina y Brasil : 1.00 a. m. del viernes 10 de junio

: 1.00 a. m. del viernes 10 de junio Estreno del MV “Yet to come” en Perú en España: 6.00 a. m. del viernes 10 de junio