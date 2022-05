Baeksang Arts Awards 2022 fue una noche de sorpresas y regresos. Entre estos últimos estuvo la esperada reaparición de Park So Dam, actriz que había estado alejada de la industria luego de pasar, con éxito, una operación por cáncer papilar de tiroides.

Park So Dam y el cáncer

La querida estrella de “Parasite”, película cuatro veces ganadora del premio Oscar en 2020, fue diagnosticada con la afección en una rutina médica regular y tuvo que pasar por una cirugía consecuente.

Agencia informa que cirugía de Park So Dam se completó sin imprevistos. Foto: captura/Artist Company

Artist Company, empresa representante de la famosa coreana de 30 años, reveló ambas noticias el 13 de diciembre. La firma precisó que ella no podría participar en las promociones de su nueva película protagónica “Special delivery” debido a que iba a concentrarse en recuperarse de la intervención.

Semanas después saludó a sus fans por Año Nuevo y, a mediados de enero del 2022, brindó una entrevista a k-media con motivo del estreno de la cinta de acción criminal.

En la conversación, la también actriz estelar de k-dramas, como “Record of youth”, aprovechó para sincerarse sobre los temores que le suscitó el diagnóstico, así como la nueva perspectiva sobre el cuidado de su salud que pudo obtener a través de la experiencia.

El primer K-drama de Park So Dam fue Red Moon del 2016. Foto: AllKpop

Park So Dam en los Baeksang Art Awards 2022

Park So Dam fue nominada a mejor actriz de cine en los Baeksang Art Awards 2022 por su trabajo como la repartidora Eun Ha en la película “Special delivery”, uno de los grandes éxitos de la temporada en Corea del Sur.

Aunque no pudo alzar el premio, tuvo una gloriosa noche desde que pisó la alfombra roja ataviada en un vestido blanco de dos piezas.

Más adelante, coronó su regreso cuando subió al escenario de los importantes premios como presentadora de una categoría, al mismo estilo de Kim Woo Bin cuando reapareció en los Blue Dragon 2019 después de una larga ausencia por su batalla contra el cáncer.

La actriz fue ovacionada por la audiencia presencial, compuesta por público, nominados, presentadores y MC principales. Entre estos últimos figuró su coestrella de “Recuerdos de juventud”, Park Bo Gum, quien también tuvo en los 58th Baeksang su primer evento público tras hiatus, pero debido al servicio militar.

Ya en el centro de los reflectores, Park So Dam manifestó: “Mi cuerpo se está recuperando actualmente. Brindé mucho apoyo a la película ‘Special delivery’, pero no tuve la oportunidad de saludarlos directamente porque me estaba recuperando de la cirugía en el momento del alta. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir gracias“.