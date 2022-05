El grupo de TWICE realizó tres fechas importantes en el Tokyo Dome de Japón para su gira “4th World Tour III”, la cual ha recorrido distintas ciudades de Estados Unidos. Próximamente, volverán para estar en el Banc of California Stadium, que será su primera presentación en un estadio del país norteamericano.

Después de sus espectáculos en Japón, las miembros de TWICE retornaron a Corea del Sur, excepto Sana, quien dio positivo a una prueba de la COVID-19 (26 de abril de 2022).

Cada una ha estado realizando sus actividades, como Mina, quien ha estado en la revista Wkorea colaborando con la marca METROCITY. Al igual que Chaeyoung, quien estuvo recorriendo la ciudad de Seúl.

Chaeyoung en la exposición de Tim Burton

Desde el 29 de abril de 2022, se encuentra disponible la exposición de “The World of Tim Burton”, en la Plaza de diseño de Dongdaemun de Corea del Sur. En esta muestra están todos los trabajos del director del “Extraño mundo de Jack”, “El joven manos de tijera”, entre otros. Además, están otros proyectos que no fueron estrenados en el cine y televisión.

Afiche para la exposición de Tim Burton en Corea del Sur. Foto: GNC Media.

A través de la cuenta de Instagram de TWICE, Chaeyoung colgó unas imágenes en donde se encuentra en dicha exposición posando con algunas esculturas y pinturas de Tim Burton. De igual manera, dejó una descripción conmovedora en las instantáneas.

“Desde que era joven, cuando me pedían que nombrara a la persona que más me influenció a la hora de dibujar, solía decir Tim Burton”, escribió la cantante. Ella indicó que estaba muy feliz de dejar una carta a su inspiración para que la pudiera recibir.

Chaeyoung de TWICE en la exposición de Tim Burton. Foto: Instagram.

La carta de Chaeyoung a Tim Burton

En el mismo post de Instagram, Chaeyoung colgó una imagen en donde se ve que hizo una carta con un pequeño dibujo y amarrado con un lazo.

Días después de la publicación, algunos fans se acercaron a la exposición y vieron a Tim Burton. Ellos se percataron de que el director sostenía el sobre y, al parecer, ya lo había leído. Esto emocionó al fandom de Once, ya que esto quiere decir que Chaeyoung pudo cumplir su sueño.