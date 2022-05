Crecen las expectativas por la segunda temporada de “Tale of the nine tailed”, luego de que el 3 de mayo se anunciara una nueva actualización del elenco de actores. ¿Quiénes han sido confirmados? ¿De qué tratará la continuación?

“La historia del de nueve colas”, por su título en español, fue uno de los más grandes aciertos de tvN y Viki en 2020. Meses después del final, emitido en diciembre de ese mismo año, fue anunciada la extensión del k-drama de fantasía para una segunda y tercera entrega.

Kim Bum y Lee Dong Wook en “Tale of the nine tailed”, S2

Para tristeza del fandom, la actriz estelar Joo Bo Ah dio un paso al costado. Ella interpretó a la curiosa directora Nam Ji Ah, coestelar femenino. No se revelaron detalles de su salida del proyecto.

Por otro lado, Lee Dong Wook y Kim Bum dijeron sí a su continuidad en la serie coreana, como los hermanos gumiho Lee Yeon y Lee Rang, respectivamente. El primero de ellos lidera el reparto de actores como en la primera entrega.

De igual manera, repiten sus respectivos puestos el director Kang Shin Hyo, el guionista Han Woo Ri y la actriz Kim Yong Ji, esta última en el rol de la gumiho Ki Yu Ri.

Desliza para ver más fotos de la conferencia de prensa del drama coreano Tale of nine tailed, con los actores Lee Dong Wook, Kim Bum y Jo Bo Ah. Foto: tvN

Kim So Yeon y Ryu Kyung Soo en “Tale of the nine tailed”, S2

Ahora que Joo Bo Ah no forma parte de la serie, Kim So Yeon asume el rol femenino principal. La actriz, aclamada por su trabajo como villana en “Todo sobre Eva” y “The penthouse”, será Ryu Hong Joo, exdiosa de la montaña occidental y propietaria del restaurante más celebrado de Gyeongseong (anterior nombre de la capital de Corea del Sur, Seúl).

Segunda temporada de Tale of the nine tailed unirá a Kim So Yeon, Lee Dong Wook y Kim Bum. Foto: composición SBS / tvN

También se une al elenco de “Tale of the nine tailed 2″ el actor Ryu Kyung Soo, de “Hellbound” e “Itaewon class”, en la piel de Cheon Moo Young.

Sobre su personaje se sabe que es un exdios de la montaña norte que se desempeña como un doctor con habilidades sobresalientes. Alguna vez fue gran amigo de Lee Yeon y Hong Joo, pero comenzó a odiar al protagonista después de un incidente. Eventualmente, ese sentimiento los llevará a una batalla.

Ryu Kyung Soo será Cheon Moo Young en "Tailed of the nine tailed 1938". Foto: Naver

¿De que trata “Tale of the nine tailed 1938”?

El k-drama toma el nombre de “Tale of the nine tailed 1938″ por el año en el que está ambientada la historia. Esta se situará en 1938, año al que regresará accidentalmente Lee Yeon y del que tratará de escapar para volver al presente, donde se encuentran sus seres amados.