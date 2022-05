Los integrantes de BTS retornaron a Corea del Sur después de sus actividades para los conciertos de “PTD on stage”. La banda se encuentra realizando la producción para su nuevo álbum “Proof”, el cual ya tiene fecha de preorden y lanzamiento oficial. A pesar de ello, están pendientes de la respuesta de si van o no al servicio militar.

Desde que BTS empezó a conquistar los países occidentales, incluyendo Perú, los y las fans se preguntaron si los integrantes irían al servicio militar obligatorio de Corea del Sur. El primero en ir sería Jin, ya que es el mayor y ha realizado un plazo para enlistarse a finales de 2022 por la Ley BTS.

Ministerio de Cultura de Corea del Sur sobre BTS

Durante la conferencia de prensa del 4 de mayo (KST), Hwang Hee, ministro de Cultura, Deportes y Turismo del país asiático, pidió eximir a los miembros de Bangtan para el servicio militar. Esto se debería a que los y las artistas del arte y cultura están aumentando el reconocimiento y prestigio a Corea del Sur.

Ante la ausencia de los cantantes durante el servicio militar, se están perdiendo ganancias para la nación.

De igual manera, señaló a BTS como uno de los artistas de la cultura pop que deberían darle la oportunidad a no ir. En noviembre de 2021, el Ministerio de Defensa Nacional y la Administración de Personal Militar negaron que los idols del k-pop no recibieran excepciones al servicio militar obligatorio. “ Le pido a la Asamblea Nacional que apruebe la enmienda a través de un acuerdo lo antes posible ”, opinó Hwang Hee durante la conferencia.

Ante ello, el ministro mencionó una propuesta para los integrantes de la agrupación, la cual sería de participar en una contribución social para convencer a los y las ciudadanas surcoreanas de su pedido para no enlistarse. A pesar que no dijo a qué se refería con “contribución social”, es probable que reconozca la oposición de estos sobre BTS.

“Es absolutamente necesario tener un sistema que permita a los artistas de la cultura pop que han contribuido al avance del prestigio nacional servir como personal artístico y deportivo”, finalizó el ministro Hee.

¿Quiénes no van al servicio militar obligatorio en Corea del Sur?

Por el momento, las únicas personas que tienen la exención de no enlistarse al servicio militar son los deportistas que han ganado un reconocimiento durante una competencia. Además, los únicos personajes de la música que no entran son algunos cantantes de ópera que destacan en el mundo. BTS no se encuentra en ninguna de estas áreas, ya que ellos son parte de la “cultura popular”.

Preventa de “Proof”: horario por países

En noticias relacionadas a BTS, el grupo dará inicio a la preorden de “Proof”, su nuevo álbum, el miércoles 5 de mayo, a las 11.00 a. m. (KST). Debido a la diferencia horaria, en ese mismo momento en Perú serán las 9.00 p. m. del martes 4 de mayo.