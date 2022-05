¿Amas los dramas coreanos? Conoce 7 puntos que debes visitar si vas a Corea del Sur

Los K-dramas tienen cautivados a un gran público en el Perú desde que llegaron series como “Escalera al Cielo”, “Sonata de Invierno” o “Boys over flowers”. Muchos fanáticos sueñan con visitar Corea del Sur y caminar por los lugares donde se filmaron los dramas que vieron en Netflix o Viki.

Luego de dos años de pandemia, viajar a Corea del Sur es más sencillo para los peruanos. A partir del 1 de mayo, ya no se necesita visa de turista desde Perú al país de los K-dramas por la reactivación de un acuerdo oficial.

Con todos los documentos en regla y si estás planeando un próximo viaje a la península coreana; no puedes dejar de visitar estas locaciones donde se filmaron icónicas escenas de K-dramas.

Gwanghwamun Square

Si viste el drama “The King: Eternal Monarch”, recordarás el primer encuentro del Rey Lee Gon con Kim Tae Eul en una plaza. Esta locación turística alberga la estatua del rey Sejong (creador del hangul) y en la noche se activan fuentes de agua y luces.

The King Eternal Monarch. Foto: composición SBS

El túnel de “Goblin”

“Goblin” ya es considerado como un drama de culto y origen de varias escenas que luego fueron parodias en otras series. Una de ellas es el paso de la dupla Goblin y el Angel de la Muerte al salir de un túnel oscuro y su divertida versión al aparecer cargando cebollines.

Ubicación: Sinchon-dong, Seodaemun-gu, Seúl

'Escena del tunel' en Goblin. Foto: tvN

Goblin: escena del túnel. Foto: tvN

Geumga Plaza de “Vincenzo”

“Vincenzo” se posicionó como una de las series más populares del 2020 y la estructura llamada ‘Geumga Plaza’ fue pieza principal de la trama. El complejo que se llama Cheonggye Plaza en la vida real recibe varios visitantes desde que el drama se volvió un boom local e internacional.

Ubicación: 162 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seúl.

Equipo de Vincenzo se despide de Geumga Plaza. Foto: Instagram

Universidad de Yonsei

La fachada de su campus en Sinchon ha aparecido en varios dramas escolares. Lo reconocerás de la famosa adaptación True Beauty, el drama Extraordinary You, Romance is a Bonus Book, etc..

Ubicación: 50 Yonsei-ro, Sinchon-dong, Seodaemun-gu, Seúl.

La playa de Goblin

Cientos de parejas visitan este punto en el que se capturó el primer encuentro de Eun Tak y el Goblin. Está ubicado en la playa Juminjin en la provincia de Gangwon-do y también alberga la famosa parada de autobús de BTS.

Locación: 81-32 Gyohang-ri, Jumunjin-eup, Gangneung-si, Gangwon-do

La playa donde Eun Tak invocó accidentalmente al Goblin. Foto: tvN

Namsan Tower “Boys over flowers”

La Torre de Namsan en Seúl fue la locación elegida para grabar la que iba a ser la primera cita de Go Jun Pyo y Jan Di. Como recordarán los televidentes, la pareja se quedó atrapada en uno de los teleféricos de este lugar.

Namsan Tower es un popular destino para las parejas. Los candados en la parte superior de la torre también aparecen en el drama True Beauty.

Lee Min Ho en Namsan Tower (Boys over flowers) Foto: KBS

True Beauty en Namsan Tower. Foto: tvN

Pohang - “Hometown cha cha cha”

Aunque todo el kdrama se desarrolla en la pintoresca villa de Gongjin, la playa y los lugares que se ven en la serie están ubicados en Pohang, una ciudad en la provincia de Gyeongsang.