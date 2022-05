El nuevo grupo de SM Entertainment, aespa, se presentó en el festival de música “Coachella 2022″, en donde cantaron sus más grandes éxitos como “Next level”, “Savage”, entre otros. Además, las chicas pudieron disfrutar de los demás espectáculos de Harry Styles y otros artistas de la música. A pesar de su corta estadía en Estados Unidos, las cuatro integrantes regresaron a Corea del Sur al día siguiente de su presentación.

Las miembros de aespa fueron vistas en el aeropuerto de Los Ángeles en la tarde del 24 de abril rumbo a su país natal para empezar con las demás actividades como su participación en la Escuela para varones Kyungbock. No obstante, no resultó como se esperaba.

¿Qué pasó con aespa en la Escuela Kyungbock?

De acuerdo a lo señalado por algunos asistentes y según comentarios en redes sociales, aespa no fueron cuidadas durante la presentación que dieron para la Escuela Kyungbock. Esto se debe a que después de su show, los estudiantes empezaron a subirse al escenario para tomarse una foto con las miembros. Además, se menciona que las acosaron a través de tocamientos indebidos.

Estudiantes se subieron al escenario para una foto con aespa. Foto: Twitter.

De igual manera, se ha encontrado mensajes de los estudiantes que, al parecer, están vendiendo los videos del espectáculo en internet , a pesar de que fue un evento privado, conforme a lo mencionado por la cuenta de AESFORMATION. En esta página exponen los mensajes que indican que los enviarían por Instagram.

Cuenta de Twitter sobre las fancams de aespa. Foto: captura Twitter.

Otro de los inconvenientes es la poca seguridad que el evento tenía, aespa fue invadida por una multitud de hombres queriendo tomarse una selfie con ellas. Ante ello, la mánager trató de protegerlas en todo momento, impidiendo que las estudiantes invadan su espacio personal.

La mánager de aespa durante la presentación de Kyungbock. Foto: Twitter.

Escuela Kyungbock se disculpa con aespa

Tras los reclamos de los y las fans de aespa, al igual que los demás internautas, la preparatoria de varones Kyungbock emitió un comunicado en donde se disculpaba con aespa y SM Entertainment. “Sin embargo, después del evento hubo informes y eventos que dañaron unilateralmente la reputación tanto de aespa como de SM Entertainment, por lo que nos gustaría disculparnos primero”, escribió el staff del departamento de ciencias, Kim Jeong Ryul.

Por otro lado, indican que los que ocasionaron el acoso a aespa no pertenecían a la preparatoria: “se determinó que algunas personas ajenas que no están afiliadas a nuestra escuela visitaron el lugar y no les permitimos ingresar por razones de seguridad.” Por lo tanto, en el comunicado finalizan que “los comentarios maliciosos” sobre el evento no son ciertos.

Conforme con el artículo de News1 de Corea del Sur, este comunicado se eliminó durante la tarde del 2 de mayo (KST).

Comunicado de la Escuela Kyungbock sobre aespa. Foto: Koreaboo.

Presentación de aespa en la Escuela Kyungbock

En la Escuela Kyungbock es una tradición que los grupos de la compañía SM Entertainment realicen presentaciones porque Lee Soo Man, fundador de la empresa, se graduó en su juventud. Ante ello, han aparecido artistas como Girls’ Generation, Red Velvet, NCT 127 y NCT Dream.

Este era el turno de aespa por los 101 años de aniversario de la fundación de la preparatoria. Las integrantes hicieron el espectáculo durante la mañana del 2 de mayo en Corea del Sur y cantaron “Next Level” y otros temas. Sin embargo, los y las internautas empezaron a acusar a la escuela de la baja seguridad que hubo durante el evento.