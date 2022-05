Durante los últimos conciertos de K-pop como los de BTS o Stray Kids, se ha visto que los fandoms han iluminado los estadios con luces de colores. Estos equipos se llaman lighsticks y son muy valiosos para los fans de este género musical. No obstante, hay agrupaciones que han vivido la experiencia de no tener este objeto prendido y no es porque el fandom no lo haya comprado.

Los primeros clubes de fans utilizaban globos y varitas de luz para indicar que estaban apoyando a sus favoritos. Sin embargo, esto se terminó cuando el grupo leyenda de BIGBANG lanzó los primeros lighsticks al mercado en el 2007 y se llamaron Bang Bong. Estos solo tenían el color amarillo, pero con el tiempo las compañías lanzaron otros que cambian de colores y usan Bluetooth.

ARMY Bomb: lightstick de BTS. Foto: vía Twitter

¿Qué es el “Black Ocean”?

Cada grupo de k-pop tienen un color en especial para representar a su fandom. Por ejemplo, BTS utiliza el color morado durante sus conciertos, mientras que BLACKPINK, el rosa. De igual manera, otras agrupaciones crearon sus lighsticks para reconocer quiénes son sus fans durante las premiaciones. Por ejemplo, cuando hay personas iluminando todo el estadio de color púrpura de Bangtan, se le conoce como “Purple Ocean”. Sucede lo mismo con otros grupos.

El "purple ocean" de BTS con ARMY en SoFi Stadium. Foto: Twitter.

Por lo tanto, a lo que se conoce como “Black Ocean” es cuando ningún lightstick está prendido durante los conciertos y presentaciones de las agrupaciones en otros eventos. Esto hace que el estadio o recinto en donde se están haciendo el espectáculo se ponga a oscuras.

El "Black Ocean" no es muy común de verlo durante los últimos años. Foto: Amino.

¿Por qué se hace un “Black Ocean”?

Se realiza este tipo de sucesos cuando hay un concierto con las presentaciones varios grupos, ya sea alguna premiación o el conocido Dream Concert. Uno de los motivos por los que se da es por el rechazo que un fandom tiene hacia una agrupación ajena a su artista favorito, esto es para boicotearlos e indicar que no tienen el apoyo de la comunidad de k-pop .

Normalmente, esto se experimenta cuando un grupo A ha realizado algo en contra del grupo B.

"Black Ocean" en una de las premiaciones de K-pop. Foto: Kpopmap.

¿Qué artista ha sufrido de “Black Ocean”?

Girls’ Generation

Uno de los “Black Ocean” más sonados por los club de fans fue el de Girls’ Generation en el festival Dream Concert del 2008, cuando el grupo apenas había debutado.

El nuevo grupo femenino de SM Entertainment comenzó a cantar en un estadio en total penumbra . No había gritos apoyando su presentación, sino exclamando “¡Wonder girls! ¡Wonder girls!”, que era la girlband rival.

De acuerdo con un reportaje que realizó Mnet sobre el “Black Ocean” al ahora Girlgroup de la nación de Corea del Sur, se menciona que duró 10 minutos y fue planificado desde cinco horas antes del evento. Casi todos los fandoms asistentes al festival cumplieron con el boicot y no encendieron sus luces.

Hay varios rumores sobre la causa de este evento. Según el informe de Mnet, fans de otros grupos corrieron la voz de que SONE (fandom de SNSD) había iniciado peleas con varios fanclubs. Se dijo que hubo incidentes de violencia física previa al Dream Concert, aunque esto fue descartado por la agencia organizadora.

La versión más aceptada es que había celos de SNSD en su debut por la cercanía con los integrantes de otros grupos masculinos (TVXQ y SUJU). Asistentes al Dream Concert entrevistadas por Mnet acusaron a las integrantes de Girls’ Generation de faltar el respeto a sus ‘sunbaes’ al llamarlos por su nombre de pila. Mencionaron específicamente una interacción de Taeyeon con Kangin (ex-Super Junior) y de Tiffany con Jeon Jin (Shinhwa).

Para ver la presentación completa de SNSD y cómo reaccionaron al Black Ocean, accede al siguiente LINK: https://www.youtube.com/watch?v=kKCkgCSuaKw&ab_channel=osinohd4

Rumores sobre “Black Ocean” con otros grupos

En los foros de fans se escribe sobre ciertos grupos que han sido víctimas del “Black Ocean”, pero la mayoría no llega a la escala que vivió SNSD en el 2008.

Hay muchas variables que influyen en la iluminación de un festival. Cabe mencionar que los lighsticks se usan con pilas, así que los fans tratan de apagar sus varitas para ahorrarlas hasta la siguiente performance. Además, hay otros lightsticks que no se distinguen por los reflectores que se utilizan en estos eventos.

BTS

A los inicios de su carrera como grupo, BTS no tuvo un buen recibimiento por parte de otros fandoms del K-pop. Estas muestras de rechazo eran por parte de las fans de EXO, llamadas EXO-L, quienes supuestamente habían acordado realizar un “Black Ocean” a Bangtan durante varias premiaciones como el Golden Disc Awards 2016. Al igual que en los MAMA 2016, cuando uno de los integrantes de EXO sufrió una caída y ARMY empezó a burlarse de él. Por ello, EXO-L habría decidido apagar sus lighsticks en la presentación de BTS.

TWICE

El girlgroup de TWICE debutó en el 2015 y se convirtió en el grupo más popular del K-pop en cuestión de meses. No obstante, durante la premiación de los Melon Music Awards del 2016, los fans se quejaron de que el grupo sufrió un “Black Ocean”.

Ellas compitieron en la categoría de Mejor canción del año con “Cheer up” y sus contrincantes fueron Zico, Gfriend, entre otros. Miembros de TWICE resultaron ser las ganadoras y se dijo que todos los presentes apagaron sus lighsticks, excepto algunas ARMYs que se encontraban ahí. ONCE también mencionó que no hubo aplausos para el flamante premio de las artistas femeninas.

Jennie de BLACKPINK

Durante los Golden Disc Awards del 2019, Jennie de BLACKPINK se presentó con su canción “Solo” frente a miles espectadores. Se ha viralizado en redes sociales que el mismo fandom K-BLINK no prendió el lighstick durante la presentación de la rapera del girlgroup. A pesar de ello, ARMY y otros fans decidieron iluminarla. Las luces que se ven en la parte central son los reflectores para el escenario.