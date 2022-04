Al igual que ARMY, Suga pensó que solo produciría “That that” como parte de la colaboración con PSY; sin embargo, el ídolo de BTS terminó prestando su voz e incluso mostró sus mejores pasos en el respectivo MV del title.

¿Cómo así Yoongi terminó involucrándose por completo en la canción principal del nuevo álbum “PSY 9th”? ¿Por qué recuerda al famdom la historia predebut que involucra un ‘engaño’ de Bang PD?

La colaboración “That that” y el trabajo de Suga

PSY regresó como cantante después de cuatro años. En este esperado comeback con su noveno álbum, el también fundador de P Nation colaboró con numerosos artistas, entre ellos Suzy Bae, Hwasa de MAMAMOO, Crush, Jessi, Heize, Tablo de Epik High y Suga de BTS.

Imagen promocional de "PSY 9th", un álbum lleno de colaboraciones con conocidas estrellas de Corea del Sur. Foto: @psyoppa

En particular, durante la cuenta regresiva al lanzamiento oficial del álbum se anunció que el superidol k-pop había producido el title “That that”. Esto suscitó gran expectativa global.

Más adelante, la emoción en ARMY aumentó con la revelación de que el tema también sería un feat y que Yoongi brillaría en el MV bailando y protagonizándolo con PSY.

En ese contexto, el famoso coreano de 44 años lanzó fragmentos de entrevistas en las que el Bangtan Boy y él compartieron detalles del proceso creativo de su trabajo. Ahí, Min Yoongi confesó que también tenía entendido que solo produciría, pero que fue involucrándose más debido a su sunbae.

PSY colaboró con Suga de BTS en "That that", canción que lidera listas de popularidad en las plataformas musicales. Foto: Instagram @42psy42

El ‘engaño’ de PSY

El rapero, también conocido como Agust D, precisó que nunca había tenido la oportunidad de acercarse a los artistas con lo que colaboró porque no era su estilo de trabajo; sin embargo, la actitud cercana de PSY y el entusiasmo que este tenía por verlo en persona suscitó que se sumergiera en otros aspectos del proyecto al punto de tomar un papel coprotagónico.

Suga : Pero hyung-nim quería verme en persona…

: Pero hyung-nim quería verme en persona… PSY : Y terminó apareciendo en la pista.

: Y terminó apareciendo en la pista. Suga : Nos comunicamos mucho.

: Nos comunicamos mucho. PSY : Luego terminó aprendiendo la intensa coreografía.

: Luego terminó aprendiendo la intensa coreografía. Suga : No sabía que terminaría bailando con hyung-nim.

: No sabía que terminaría bailando con hyung-nim. PSY : Y terminó protagonizando el MV.

Según lo que dio a entender Park Jae Sang (nombre real) con una sonora carcajada y una actitud cariñosa hacia su hoobae, daba a consciencia pequeños pasos para involucrarlo más en “That that”.

Bang PD y cómo engaño a Suga

La anécdota recuerda a ARMY cómo Suga también fue engañado por Bang PD. Según encaró al fundador de BIGHIT en un divertido programa tras el debut de BTS, este le había prometido que estaría en un conjunto que no tendría al baile como característica principal. Es decir, su carrera no iba a ser la de un ídolo k-pop y estaría enfocada en el rap y la composición. Debido al “reclamo”, ‘Hit-man’ Bang y los otros miembros de Bangtan reaccionaron con sonoras carcajadas.

Aunque finalmente Yoongi no ingresó al rubro como tenía planeado, lo cierto es que la jugada del poderoso creador de Hybe derivó en el mejor resultado tanto para Suga como para sus fans y la industria, pues hoy en día es uno de los idols más aclamados en todo el mundo. Además, baila las poderosas coreografías que tanto aman ARMY mientras continúa mostrando su talento en facetas como la producción, escritura, arreglo, y más.

Lo mismo puede decirse de la “tetra” de PSY, pues “That that” muestra una faceta de Suga nunca antes vista que el fandom ha recibido con mucho entusiasmo. A la par, la canción se alza como uno de los más grande éxitos de la temporada desde su lanzamiento en la tarde del 29 de abril (KST). Entre sus logros figuran ser el tercer mejor acto coreano en Global Daily Chart 2022 de Spotify y haber conseguido el primer lugar en iTunes de más de 80 países.