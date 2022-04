Mayo del 2022 traerá numerosos estrenos de k-dramas para todos los gustos del público. Tras un abril lleno de romance y suspenso, ¿con qué sorprenderán este mes el rubro del entreteniendo coreano y sus actores?

Tras un prolongado hiatus, Seo Ye Ji regresa a las pantallas con “Eve”, su primera serie después de “It’s okay to not be okay”. Hwang In Yeop, galán de “True beauty”, volverá a encarnar a un estudiante, pero esta vez en un anticipado proyecto con Ji Chang Wook, en el que abundará la música y la magia.

“Bloody heart”

El padre de Lee Tae derroca al rey con la ayuda de Park Gye Won y se convierte en nuevo monarca. Cuando muere, el trono pasa a Lee Tae y este quiere gobernar como líder absoluto, pero Gye Won, quién es más poderoso que la realeza, se opone.

Por otro lado, el joven rey considera a Yoo Jung como su esposa. Esta relación llevará a que la familia de ella, una casta noble, se vea envuelta en una cruenta lucha de poder en la corte por la corona.

Fecha de estreno: 2 de mayo

Canal: KBS2

Actores: Lee Joon, Kang Han Na, Jang Hyuk y Lee Tae Ri

Episodios: 16

Tráiler:

“The sound of magic” / “El sonido de la magia”

Yoon Ah Yi es una guapa estudiante que trabaja medio tiempo para mantener a su hermana pequeña ya que sus padres desaparecieron. Pese a su situación, se ubica entre los mejores estudiantes y tiene una especie de enemigo con quien rivaliza por la máxima calificación.

Ella quiere convertirse en adulta cuanto antes y un día su vida de adolescente cambia completamente cuando conoce en un misterioso parque de diversiones a un mago que da espectáculos gratis a personas que dicen creer en la magia.

Fecha de estreno: 6 de mayo

Canal: Netflix

Actores: Ji Chang Wook, Choi Sung Eun y Hwang In Yeob

Episodios: 6

Tráiler:

“Love class”

Un nuevo drama coreano BL sobre un joven quien experimenta su primer amor mientras aprende el significado de la familia y los lazos con la comunidad.

Fecha de estreno: 13 de mayo

Canal: Viki Rakuten

Actores: Han Hyun Jun, Kim Tae Hwan y Yoo Hyuk Jae

Tráiler:

“Woori the virgin” | “Woori la virgen”

Esperada versión coreana de la serie estadounidense “Jane the virgin” está a su vez basada en la telenovela venezolana “Juana, la virgen”.

En este remake, Im Soo Hyang dará vida a una mujer que prometió no tener relaciones sexuales hasta casarse, pero que queda embarazada por un error médico de un guapo CEO a quien no conoce. El galán Sung Hoon será Raphael, el padre de su futuro hijo.

Fecha de estreno: 14 de mayo

Canal: SBS

Actores: Im Soo Hyang, Sung Hoon, Shin Dong Wook y Hong Eun Hee

Episodios: 14

Tráiler:

“Eve”

Drama sobre el divorcio millonario y escandaloso que sacude a Corea del Sur. En esta serie, Seo Ye Jin interpreta a Lee Ra El, una hermosa mujer conocida como una ‘flor peligrosa’ debido a su personalidad.

Fecha de estreno: 25 de mayo

Canal: tvN

Actores: Seo Ye Ji, Park Byung Eun, Yoo Sun y Lee Sang Yeob

Episodios: 16

Tráiler:

“Doctor lawyer”

Han Yi Han se graduó con los mayores honores en la mejor escuela médica de Corea del Sur y se especializó en dos departamentos. Un día pierde a su paciente durante una cirugía delicada, por lo que le revocan su licencia profesional.

Años después, trabaja como abogado especializado en litigios médicos mientras trata de descifrar por qué fracasó en el pasado la operación. Sin embargo, las cosas se complicarán cuando comience a colaborar con un fiscal relacionado al fallecido paciente.