Ante la posibilidad de un concierto de BTS en Perú, el fandom de ARMY tendría que ahorrar dinero para acceder a todos los beneficios que Bangtan ofrece. La posibilidad de que la agrupación llegue a nuestro país estaría más cerca de lo que se espera. Conoce cuáles son los precios que darían las boleterías para ver a la boyband.

De acuerdo con los y las fans de BTS existe la “teoría de los aeropuertos”, la cual se basa en que diversos aeropuertos de Estados Unidos empezaron a publicar mensajes dedicados a ARMY y al grupo. Posteriormente, otros aeródromos se sumaron a esta cadena, incluyendo países de América Latina como Perú, Colombia, Chile y Brasil. Esta sería una señal de que los chicos vendrán con “Permission to dance on stage”.

¿Cuánto costaría la entrada para BTS en Perú?

Los precios de las entradas serían de acuerdo a la locación que BTS tendría en Perú. Al ser una de las agrupaciones más importantes del k-pop, es posible que toquen en el Estadio Nacional del Perú, ubicado en Lima. Cabe mencionar que este está dividido en cuatro secciones: cancha, oriente, occidente y tribuna norte. De igual manera, la cifra depende de la distribución que se dará.

Los precios serían así:

Cancha A (posiblemente contaría con beneficio de soundcheck): 2.152,65 soles

Cancha B: 1.314,45 soles

Oriente: 887,73 soles

Occidente: 887,73 soles

Tribuna norte: 510,54 soles o 302,57 soles.

Distribución de concierto de BTS en Perú. Foto: Teleticket y BIGHIT Entertainment.

El costo de los boletos para ver a BTS es un aproximado a partir de lo que costaron para las fechas de “PTD on stage en Las Vegas”. Según la cuenta de BTSMerchUpdates, el ticket más caro costó US$ 565,82 (2.152,65 soles), mientras que el más económico fue US$ 79,09 (302,57 soles). Asimismo, el recinto que utilizaron para los conciertos fue el Allegiant Stadium, el cual tiene una capacidad de más de 65.000 espectadores. El Estadio Nacional de Perú cuenta con el aforo de 50.000 personas.

Precios del concierto de BTS en Las Vegas con "PTD on stage". Foto composición: Twitter.

A pesar de ello, se estima que los precios sean menores o similares a los que se dieron en el tour de “Speak yourself” de Sao Paulo, Brasil. La entrada para el soundcheck bordeó los US$ 242,78 (926,86 soles) y los asientos superiores constaron US$ 72,21 (274,32 soles).