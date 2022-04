Los conciertos de BTS en Los Ángeles, Seúl y Las Vegas de “Permission to dance on stage” fueron un éxito de ventas de entradas. En las últimas presentaciones, ARMY pudo reencontrarse con Bangtan luego de la expansión de la COVID-19 en Corea del Sur y Estados Unidos.

Durante el último concierto de “Permission to dance on stage en Las Vegas”, BTS anunció oficialmente su regreso para el 10 de junio del 2022 con un video que recordaba su paso en la industria del K-pop. Asimismo, existe un informe del Centro de Investigación de Valores de Yuanta que menciona que Bangtan debería realizar un tour mundial entre julio a septiembre de este año. No obstante, esto no ha sido confirmado por la empresa de BIGHIT Entertainment o HYBE.

Teorías de ARMY

El fandom de ARMY siempre crea teorías cuando un comeback está pronto a estrenarse. Sobre todo, cuando salió el video del regreso de BTS con el concierto de “PTD on stage”. Ahora, los y las fans de Bangtan continúan pensando que la agrupación de K-pop volverá a una gira mundial por las pistas que están dando los aeropuertos de algunas ciudades del mundo.

Fecha de comeback de BTS. Foto: captura Twitter.

Aeropuertos se tiñen de púrpura

El 25 de abril, el Aeropuerto Internacional de Orlando en Estados Unidos publicó una foto de un avión azul sobre la Luna. “Moonchild, tú brillas”, citando a la canción del líder de BTS. Posteriormente, el Aeropuerto DFW realizó lo mismo con el tema de “Butter”.

Primeros aeropuertos que nombraron a BTS. Foto composición: captura Twitter.

Ante ello, otros aeropuertos se sumaron a este reto como el Intercontinental George Bush, Internacional Louis Armstrong, Internacional de San Francisco, Internacional Washington Dulles, entre otros. Cada uno dedicaba una foto a BTS o colocaba un extracto de una canción del boygroup como “Permission to dance” o “Dynamite”.

Aeropuertos con temática morada de BTS. Foto composición: captura Twitter.

La mayoría de estos son de Estados Unidos. No obstante, el aeropuerto de Sidney de Australia; Londres de Inglaterra, y París de Francia colocaron una cita de “Dynamite” de Bangtan, haciendo la teoría de que hay una posibilidad de BTS realice conciertos en dichas ciudades.

Aeropuertos de todo el mundo con colores morados de BTS. Foto composición: captura Twitter.

¿BTS hará un tour mundial?

Por el momento, la empresa de BIGHIT Music o HYBE no ha confirmado sobre una nueva gira mundial de BTS. Sin embargo, si esto se da, sería probable que Bangtan visite las ciudades donde los aeropuertos se vistieron de morado.