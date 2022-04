Dreamcatcher ganó su primer win el 20 de abril con la nueva canción “Maison” como parte de su segundo álbum de estudio “Apocalypse”. Después de cinco años de haber debutado, el grupo obtuvo este importante premio en un programa musical. Ahora, anuncia su regreso a los conciertos.

Durante el 2021, se han anunciado a varios grupos que iban a regresar a las presentaciones presenciales como BTS, Stray Kids y el más reciente es el de TXT. Por lo tanto, las chicas de Dreamcatcher no podían dejar atrás esta oportunidad.

Concierto de Dreamcatcher en Apocalypse: Save us

Durante la medianoche del 28 de abril en Corea del Sur, las cuentas oficiales de Dreamcatcher confirmaron que el girlgroup iba a realizar una gira mundial titulada Apocalypse: Save us y que empezará en Estados Unidos.

Este sería su segundo tour por el mundo, luego de haber recorrido los países de América Latina y Europa durante el 2017 y 2019.

Afiche de Apocalypse: Save Us de Dreamcatcher. Foto: Dreamcatcher Company.

Fechas para Apocalypse: Save us de Dreamcatcher en Estados Unidos

Martes 28 de junio del 2022: Palladium Times Square, Nueva York

Viernes 1 de julio del 2022: Santander Arena, Reading, Pensilvania

Domingo 3 de julio del 2022: Old Forester’s Paristown Hall, Louisville, Kentucky

Jueves 7 de julio del 2022: Radius Chicago, Chicago, Illinois

Sábado 9 de julio del 2022: Skyway Theater, Minneapolis

Martes 12 de julio del 2022: Filmore Auditorium, Denver, Colorado

Jueves 14 de julio del 2022: The Midway, San Francisco, California

Viernes 15 de julio del 2022: The Wiltern, Los Ángeles, California.

Fechas para "Apocalypse: Save Us" de Dreamcatcher. Foto: Dreamcatcher Company

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

De acuerdo con la publicación del anuncio de los conciertos en Estados Unidos, la venta de entradas empezará el 30 de abril a la medianoche en el horario de Corea del Sur a través de Ticketmaster. En tanto, en Estados Unidos sería el 29 de abril a las 11.00 a. m. (hora local norteamericana). Y en Perú comenzaría el mismo día a las 10.00 a. m.

Venta de entradas para Apocalypse: Save Us de Dreamcatcher. Foto: captura Twitter.

