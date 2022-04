Después de completar con éxito su participación en los Grammy 2022 y la serie de conciertos “PTD on stage” en Las Vegas, los integrantes de BTS están inmersos en preparar sorpresas para ARMY mientras se alistan para celebrar su noveno aniversario como grupo. Uno de estas novedades es BTS Island: In the SEOM.

¿En qué consiste este proyecto de Bangtan? ¿Cómo el fandom puede sumarse y apoyarlos? Conoce aquí los detalles.

Sobre BTS Island: In the SEOM y sus personajes

BTS Island: In the SEOM es la nueva aventura del septeto k-pop en el mundo game tras la exitosa colaboración con Free Fire y consiste en un juego animado en el que los ídolos han participado como desarrolladores.

El escenario de este mundo ficticio será una isla y habrán siete personajes. Estos fueron diseñados por los mismos Bangtan Boys, por lo que llevan los nombres de los ídolos, los representan en imagen y personalidad, y recrean algunas de sus vivencias, como la icónica pelea de Jungkook y J-Hope por un plátano.

'BTS Island In the SEOM' presenta una nueva actualización para ARMY con las descripciones de los personajes de Bangtan. Foto: composición La República / BIGHIT / Instagram / @intheseom_bts

¿Cuándo es el lanzamiento de BTS Island: In the SEOM?

Aunque al principio se replicó en el fandom que el lanzamiento de BTS Island: In the SEOM sería el 26 de abril, hubo error en la difusión, ya que la citada fecha había sido separada para el inicio del pre registro y el calendario promocional oficial.

No se ha anunciado el día exacto del estreno de juego, por el momento, pero la fecha tentativa sería el 28 de junio del 2022.

Imagen promocional de BTS Island: In the SEOM. Foto: Hybe

Preregistro del nuevo juego de BTS

Como se mencionó líneas arriba, el preregistro arrancó el 26 de abril. Para poder inscribirse, ARMY debe dirigirse a la página del juego, el cual estará disponible para dispositivos Android y iOS. De esta manera serán notificados cuando sea lanzado el proyecto y recibirán un regalo especial.

Preregistro de BTS In the seom. Foto: HYBE

Calendario de BTS Island: In the SEOM

El calendario del nuevo juego de Bangtan arrancó con el estreno del primer capítulo de “BTS se convierten en desarrolladores”. En este programa, los idols muestran al público el proceso creativo del juego y revelan más detalles, como la llegada de un OST producido por Suga.

Aquí qué otras actividades incluye esta etapa promocional.

Calendario de actividades para BTS Island In the SEOM. Foto: Instagram / @intheseom_bts

Teaser de BTS Island: In the SEOM